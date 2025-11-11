El Gobierno confirmó el piso de 190 días de clases en 2026 y advierte que controlará que se cumpla

El Gobierno nacional confirmó este martes el piso de 190 días de clases para ciclo lectivo 2026 y advirtió que controlará el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

Posicionamiento La nueva CGT, al Gobierno por la reforma laboral: "Si nos buscan como adversarios políticos nos van a encontrar"

La decisión, que fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, se acordó durante la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación Carlos Torrendell, que contó con la participación de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.

"Se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria", indicó Capital Humano en un comunicado.

A través de un texto que fue compartido en la cuenta oficial de X del Ministerio, el gobierno de Javier Milei precisó que "avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24".

Además, detalló que la normativa establece que "será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes".

"Se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 hora reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj", puntualizaron desde el Ministerio de Capital Humano.

En ese marco, indicaron que "esta medición en horas, además de permitir un monitoreo más preciso del tiempo de clases, brinda una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional".

"La resolución aprobada en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación, también determina que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción", agregaron.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

De acuerdo con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2025 contempla un período de finalización que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción. Algunas provincias optan por concluir antes para ajustar los exámenes o actividades institucionales, mientras que otras extienden las clases unos días más.

Estas diferencias no son nuevas: cada año, los ministerios provinciales adaptan el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas. Por eso, no existe una fecha única para el cierre del ciclo lectivo, aunque todas coinciden en que diciembre será el mes del fin de clases.

Las primeras provincias en cerrar sus aulas serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, que finalizarán el viernes 12 de diciembre. Luego, la mayoría de los sistemas educativos provinciales concluirán el 19 de diciembre, mientras que algunos lo harán el 22, y La Pampa incluso llegará al 26 de diciembre, el cierre más tardío del país.

Jujuy: 12 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

Buenos Aires: 22 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

FUENTE: Clarín