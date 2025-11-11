Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires: hay varios heridos

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires . Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron varios vagones desplazados hacia otras vías y una importante presencia de personal de emergencia.

Investigación Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea tras una pelea con su pareja

Fallo de la Corte Suprema Por la tragedia de Once, ordenaron la detención de Julio De Vido

El hecho ocurrió cerca de las 16:30, cuando el tren se encontraba a unos 300 metros de la estación. Por causas que aún se investigan, el convoy se salió de los rieles y provocó una interrupción total del servicio de la línea Sarmiento.

Hasta el momento, no se informó si el corte se mantendrá durante toda la jornada o si el servicio podrá restablecerse parcialmente en las próximas horas. Se prevé que, por ahora, los trenes circulen únicamente entre las estaciones Castelar y Moreno.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto de comando y personal médico del SAME. Según informaron fuentes del operativo, al menos ocho personas resultaron heridas, tres de ellas con politraumatismos. Dos hombres y una mujer con dificultades de movilidad fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El video