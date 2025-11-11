martes 11 de noviembre 2025

Video

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires: hay varios heridos

Ocurrió durante este martes. En el lugar había dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos, además de personal del SAME a modo de prevención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron varios vagones desplazados hacia otras vías y una importante presencia de personal de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30, cuando el tren se encontraba a unos 300 metros de la estación. Por causas que aún se investigan, el convoy se salió de los rieles y provocó una interrupción total del servicio de la línea Sarmiento.

Hasta el momento, no se informó si el corte se mantendrá durante toda la jornada o si el servicio podrá restablecerse parcialmente en las próximas horas. Se prevé que, por ahora, los trenes circulen únicamente entre las estaciones Castelar y Moreno.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto de comando y personal médico del SAME. Según informaron fuentes del operativo, al menos ocho personas resultaron heridas, tres de ellas con politraumatismos. Dos hombres y una mujer con dificultades de movilidad fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El video

