Incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

Un incendio de una vivienda en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata y una serie de reacciones en cadena generó conmoción en la tarde del martes , luego de que un grupo de padres de alumnos de la Escuela Primaria 21 prendieran fuego a la casa donde residía un niño de 10 años acusado de presuntamente manosear a dos compañeras .

La violenta situación se desató tras la denuncia de abuso en el ámbito escolar. El menor de edad fue señalado por supuestos manoseos a dos compañeras dentro del establecimiento educativo .

La reacción, en la que habrían participado familiares de las supuestas víctimas, no solo provocó daños materiales, sino que también desencadenó disturbios y un clima de tensión en la zona, caracterizada por la presencia de descampados y viviendas dispersas.

Fuente del Consejo Escolar explicaron a Ahora Mar del Plata que “se rompieron dos puertas, maderas, rejas, y que la escuela ahora está con custodia policial”, acerca del establecimiento educativo ubicado en Bolívar y Onésimo Leguizamón. El caso lo tramita la Unidad Fiscal de Instrucción N°5, a cargo del dr. Alejandro Pellegrinelli.

La protesta había comenzado ayer por la tarde en la puerta del colegio donde se rompieron vidrios y dañaron patrulleros. Luego, los familiares de las nenas fueron a la casa de la familia del acusado, donde produjeron el incendio.

Ante esta serie de disturbios, los gremios docentes anunciaron para hoy un paro de 24 en toda la ciudad de Mar del Plata como medida de protesta ante la escalada de violencia. Además, se convocó a una marcha docente para el mediodía, en la que se espera la participación de trabajadores de la educación y vecinos del barrio.

La sorpresa y el desconcierto de los vecinos se sumaron a la movilización espontánea que tuvo lugar en el barrio, donde se registraron cortes de calles y manifestaciones que, según lo anunciado, volverán a repetirse durante toda la jornada.

FUENTE: Infobae