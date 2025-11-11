Shakira vuelve a Córdoba: cómo conseguir entradas con preventa y hasta 6 cuotas sin interés

Shakira volverá a presentar su show en Argentina.

Después de 14 años, Shakira regresará a Córdoba con un mega show en el estadio Mario Alberto Kempes, el próximo 14 de diciembre, en el marco de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. La presentación marcará el cierre de su gira mundial, por lo que se espera una gran convocatoria.

El Banco de Córdoba (Bancor) confirmó una preventa exclusiva de 24 horas para los usuarios de Tarjeta Cordobesa (Mastercard, Visa y Premier), que comenzará este jueves 13 de noviembre a las 18 horas y se extenderá hasta el viernes 14 a la misma hora.

Durante ese período, las entradas podrán adquirirse únicamente a través del sitio universotickets.com, con el beneficio de pagar en seis cuotas sin interés. Finalizada la preventa, se habilitará la venta general para el resto del público.

