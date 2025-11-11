martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

Shakira vuelve a Córdoba: cómo conseguir entradas con preventa y hasta 6 cuotas sin interés

La cantante colombiana se presentará el 14 de diciembre en el estadio Kempes, en el cierre de su gira mundial. Habrá una preventa exclusiva para clientes de Tarjeta Cordobesa desde este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Shakira volverá a presentar su show en Argentina.

Shakira volverá a presentar su show en Argentina.

Después de 14 años, Shakira regresará a Córdoba con un mega show en el estadio Mario Alberto Kempes, el próximo 14 de diciembre, en el marco de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. La presentación marcará el cierre de su gira mundial, por lo que se espera una gran convocatoria.

Lee además
descarrilo una formacion del tren sarmiento en ciudad de buenos aires: hay varios heridos
Video

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires: hay varios heridos
por la tragedia de once, ordenaron la detencion de julio de vido
Fallo de la Corte Suprema

Por la tragedia de Once, ordenaron la detención de Julio De Vido

El Banco de Córdoba (Bancor) confirmó una preventa exclusiva de 24 horas para los usuarios de Tarjeta Cordobesa (Mastercard, Visa y Premier), que comenzará este jueves 13 de noviembre a las 18 horas y se extenderá hasta el viernes 14 a la misma hora.

Durante ese período, las entradas podrán adquirirse únicamente a través del sitio universotickets.com, con el beneficio de pagar en seis cuotas sin interés. Finalizada la preventa, se habilitará la venta general para el resto del público.

Temas
Seguí leyendo

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea tras una pelea con su pareja

El Gobierno confirmó el piso de 190 días de clases en 2026 y advierte que controlará que se cumpla

Jubilado mató a un ladrón que había ingresado a robar a su vivienda

Un regreso inesperado: el ave que volvió a verse en Argentina tras dos décadas

Una nena de dos años murió aplastada luego de que se le cayera la reja de un club

Camioneros: la interna de los Moyano se dirime a las trompadas, en un torneo de fútbol

Jorge Rial renunció a la radio en vivo: "Vengo muy...

El hermano de Manu Ginóbili, imputado por derrumbe y varias muertes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno nacional ya estipuló los días de clases para el año próximo.
Próximo ciclo lectivo

El Gobierno confirmó el piso de 190 días de clases en 2026 y advierte que controlará que se cumpla

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Te Puede Interesar

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un día con Matías Senatore, el equilibrista de la Justicia Penal
Fiscalía General

Un día con Matías Senatore, el "equilibrista" de la Justicia Penal

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases
Negociación

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas
Investiga la Justicia

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios