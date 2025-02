La oposición pidió una sesión especial para crear una comisión investigadora del escándalo cripto

El temario incluye 10 proyectos. El principal: el de Pablo Juliano para crear una comisión investigadora "sobre la conducta del Presidente, relacionado a la promoción de la criptomoneda $Libra".

Los otros son proyectos de las distintas bancadas, incluida la Izquierda y Unión por la Patria (UP), para pedir informes e interpelar tanto a Milei como a su hermana Karina, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los proyectos de juicio político presentados por UP y por el socialista Esteban Paulón junto a Mónica Fein y la cordobesa Natalia De la Sota no fueron incluidos por no tener consenso.

"No estamos en los extremos, no creemos que estén dadas las condiciones para otras medidas institucionales, pero es imprescindible avanzar en la investigación. El Congreso es un organismo de control del Ejecutivo", apunto el diputado radical y ex juez Fernando Carbajal.

La semana pasada, el Senado intentó aprobar una comisión investigadora; un proyecto impulsado por a UCR , pero legisladores de esas bancadas después votaron en contra de su propio proyecto.

Ahora Diputados intentará hacerlo. Unión por la Patria, aunque no firma el pedido de sesión, está dispuesta a acompañar. Será clave, también la postura de la Coalición Cívica para conseguir quórum.

FUENTE: Clarín