La mamá de Cecilia Strzyzowski marcha en Capital Federal para pedir justicia

“Apoyamos a Gloria, la mamá de Cecilia, con una marcha que se va a realizar en la Casa de Chaco”, escribieron en sus redes sociales.

Se trata de la primera marcha que se realiza en las afuera de Chaco y se espera que en los próximos días Gloria recorra el país, publicó NA.

A fines de la semana pasada los abogados de la mamá de Cecilia le pidieron a la fiscalía de Resistencia que le amplíe la seguridad de Gendarmería ante el viaje que tenía a Buenos Aires.

Esto se debe a que desde hace días Gloria tiene custodia a cargo de la Gendarmería desde que denunció amenazas por los diversos reclamos de justicia, y también porque sus abogados fueron víctimas de acontecimientos similares.

Romero dialogó con la radio Splendid AM990 e indicó que habló con Horacio Rodríguez Larreta sobre este tema: "Fue muy amable, nos recibió y me dijo que me quede tranquila".

Acerca del plan del Clan Sena, Gloria sostuvo: "Ya no pueden decir que no la carnearon ni tampoco que no participaron los tres".

Antonio Llorente le consultó sobre la hipótesis de que la joven estaba embarazada y que por ese motivo la habrían asesinado. En este sentido subrayó: "No creo que lo hubiese estado, pero el ginecólogo dijo que estaba en tratamiento. En noviembre tuvo un atraso y después se enteró que tenía matriz fibrosa y ahí lloró mucho".

"Yo no estaba de acuerdo que quedé embarazada tan rápido porque tenía problemas con su suegra y por la enfermedad", subrayó.

Ese mismo día forenses a cargo de la investigación por el femicidio confirmaron que se hallaron 22 muestras hemáticas en la camioneta de César Sena, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la joven.

Asimismo, horas previas se anunció que la sangre encontrada en la casa de los Sena pertenece a Cecilia.