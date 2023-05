La invitó a su primera cita en el comedor de la facultad y se volvió viral: "Por 300 pe te sirven sopa"

“Hoy en momentos que me mantienen humilde y aclaro que no soy una persona muy exigente, ni mucho menos materialista, pero cómo me vas a invitar a tener una ‘cita’ en el comedor de la facultad”, escribió Florencia y generó un debate.

"Es genial el comedor, por 300 pe te sirven sopita, alto plato y pancito", le dijo el joven para convencerla de la cita. Ella, se indignó por la propuesta y lo escrachó.

En redes sociales, se desató un encendido debate entre quienes bancaban al flaco y quienes lo criticaron por rata coluda. ¿y vos qué pensás?