La decisión de YPF que despertó otro round entre Javier Milei y Axel Kicillof

YPF y Petronas decidieron de manera conjunta instalar la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, localidad de Río Negro. De esta manera le puso fin a meses de incertidumbre y tiró por tierra otro fuerte candidato, que era la Provincia de Buenos Aires. Esto despertó la molestia de Axel Kicillof, quien no descartó apuntar contra Javier Milei por la decisión.

En conferencia de prensa brindada esta mañana, el gobernador bonaerense aseguró que la decisión se debió a “una venganza de Milei porque no soporta haber pedido la elección”. “Es un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente de la Nación, un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”, resumió Kicillof.

Pero, ¿por qué el enojo de Kicillof contra Milei? Simple, porque la Provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI y en cada oportunidad que tuvo el mandatario provincial apuntó fuertemente al régimen.

Esto también fue señalando por el Presidente, durante una entrevista brindada tiempo atrás, donde aseguró: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”. Y agregó sobre la planta: “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”.

Pero eso no fue todo. El martes por la noche el vocero presidencial hizo un llamativo posteo que fue compartido por Mieli. El mismo detallaba que la “incompetencia y la ceguera ideológica” de Kicillof hicieron que perdiera la posibilidad de contar con una inversión de 30.000 millones de dólares.

Con ese monto y lo que representa, no se trata de una inversión más, sino que representa la obra más emblemática realizada dentro del rubro en el país, y una vez puesta en marcha la producción, tendrá un impacto económico enorme. Fue por ese mismo motivo que el gobernador de Provincia de Buenos Aires salió esta mañana con los tapones de punta a apuntar directamente contra Javier Milei, responsabilizándolo de haber presionado para que se cambiara el lugar.

Al respecto, indicó durante la conferencia que mantuvo una conversación con el CEO de YPF, Horacio Marín, quien le habría asegurado que la decisión del cambio de lugar no tenía nada que ver con el RIOGI, sino que la decisión se tomó en torno a “estudios económicos y técnicos”.

“Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Hicieron unos estudios, que habíamos quedado que a mediados de agosto iban a estar los resultados, e intempestivamente votaron este cambio sin tener nada que ver con el RIGI. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, sostuvo, e instó: “Vayan a preguntarle al CEO de YPF”.

Los aspectos claves de la planta de GNL que reavivó la disputa entre Milei y Kicillof

Ubicación: Con bahía Blanca fuera del mapa, YPF confirmó que la planta se construirá en Punta Colorada, localidad rionegrina de Sierra Grande. Uno de los trabajos adicionales será poner en funcionamiento el puerto que tiene salida al Atlántico, que se encuentra en desuso.

Inversión: La construcción demandará una inversión de entre 30.000 a 50.000 dólares.

Impacto económico: Si se cumplen las previsiones oficiales, desde el 2031 las exportaciones anuales serían de unos 30.000 millones de dólares.

El rol del RIGI: A diferencia de la Provincia de Buenos Aires, Rio Negro había adelantado su apoyo y adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.