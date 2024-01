La CGT celebró la suspensión de la reforma laboral dispuesta por la Justicia

La CGT celebró la decisión de la Justicia del Trabajo de suspender de la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei al aceptar el reclamo cegetista: “Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores”, resaltó la central obrera, mientras advirtió que sólo podría reconsiderar el paro del 24 de enero si hubiera “un intento de negociación” del Gobierno: “Pero no te mandan a nadie, no obedecen a los cánones tradicionales o lógicos de una negociación. Así que si no hay nada serio, nosotros por supuesto no vamos a suspender nada”, dijo a Infobae el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN).