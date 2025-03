Kicillof llamó a las PASO en Buenos Aires, pero esperan la decisión de la Legislatura provincial

De hecho, el propio gobernador ratificó su posición respecto a la realización de las primarias durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura el pasado 5 de marzo.

“Entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad”, dijo aquel día.

Días atrás, ratificó en una entrevista su posición de que no tiene demasiado sentido de que haya PASO, volvió a plantear que es potestad de la Legislatura y que tiene que ser con celeridad.

En el Poder Legislativo bonaerense las definiciones públicas de Kicillof sobre las PASO cayeron mal. Oposición y un sector el oficialismo le reclamaban al gobernador que explicite el cronograma electoral, más aún luego de que este jueves se conociera que las elecciones de medio término para diputados y senadores nacionales se llevarán a cabo el 26 de octubre, según el nuevo cronograma electoral oficializado por la Cámara Nacional Electoral en la Acordada Extraordinaria N° 26.

En esa misma resolución, se acordó que, tras la confirmación del Gobierno en el Boletín Oficial sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 19 de abril será la fecha límite para el cierre del padrón provisorio y la inclusión de novedades registrales. A partir del 29 de abril, los ciudadanos podrán consultar el listado actualizado.

Hay diferentes iniciativas en la Legislatura que intervienen sobre las PASO provinciales, pidiendo la suspensión o directamente la derogación. Este jueves se reunió la comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados. Como dio cuenta Infobae, el encuentro no prosperó demasiado y fue solo de carácter informativo. Una diputada que integra el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof se fue antes acusando al presidente de la comisión, el radical Emiliano Balbín, de querer “montar un circo”, ya que no se iba a emitir ningún despacho para tratar en la siguiente comisión. Desde la comisión adelantaron que iban a citar al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, para que explique cuál es el plan del Ejecutivo. La respuesta del funcionario de Kicillof fue: “Al circo voy los domingos con mi ahijada”.

En la gobernación advierten que no tiene sentido la presencia de Bianco ahí, que la Legislatura tiene que sentarse y votar la suspensión de las Primarias y que se trata de un proyecto de dos artículos.

La Ley 14.086 de Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 2, dispone que la convocatoria a elecciones primarias debe realizarse entre 120 y 150 días antes de su celebración. Además, las primarias deben desarrollarse dentro de los 12 meses previos a la elección general. La misma norma establece que, si el Poder Ejecutivo Nacional convoca elecciones primarias para cargos nacionales, las primarias provinciales deberán realizarse en la misma fecha. Pero como no hay PASO nacionales, la provincia de Buenos Aires no tiene limitaciones en este tema.

Qué pasará con la fecha de las elecciones

Más allá de la realización o no de las PASO en la provincia de Buenos Aires, el otro tema clave de la contienda electoral es si Kicillof finalmente desdoblará o no las elecciones.

En los últimos días, y más allá de la falta de definiciones y el cruce de responsabilidades sobre a quién le corresponde avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias —en consonancia con otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires o la elección a nivel nacional— en el gobierno bonaerense admitieron que están preparados para cualquier escenario que se presente.

De hecho, días atrás, se terminó de cerrar lo que será el llamado a licitación para la compra de urnas, la impresión de boletas, traslado de urnas, sistema de carga de votos, lo que implicará un despliegue en las fuerzas de seguridad provincial.

En todas las elecciones, la Provincia se ha ocupado de la diagramación de las mesas de extranjeros. Ahora -si hay un desdoblamiento de fecha- el gobierno de Kicillof tendría que estar a cargo de una logística que implica la distribución de más de 14 millones de electores y más de 40 mil mesas repartidas en los 135 municipios.

Otro tema que se pone sobre la mesa en la discusión sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires es el costo económico que implica. El cálculo que hacen en gobernación es que PASO y Generales tienen un costo aproximado de $100 mil millones de pesos. El argumento del valor de las elecciones y su consecuente ahorro no hace mella. “Aunque no tenemos Presupuesto aprobado, Buenos Aires tiene un presupuesto de $34 billones. $100 mil millones no representa nada”, advierte una voz de diálogo diario con el gobernador.

Fuente: Infobae