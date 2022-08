Juan Manzur: "Creo en la inocencia de Cristina Kirchner"

“Creo en la inocencia de Cristina Kirchner y esto va a quedar demostrado”, respondió luego de eludir dos consultas previas sobre la situación judicial que afronta la líder del Frente de Todos.

Previamente, el coordinador de ministros de la Nación había tratado de bajarle el tono a la contundente exposición de Luciani, quien denunció la existencia de una asociación ilícita e incluso habló del “plan limpiar todo” para no dejar pruebas, con mensajes de whatsapp de José López que no se conocían. “No es así, esperemos, el alegato es una instancia de la cuestión judicial”, dijo Manzur antes de cerrar la breve rueda de prensa que dio este martes en la puerta del palacio gubernamental.

Antes, Manzur habló de la nueva etapa del gobierno nacional con Sergio Massa como ministro de Economía y destacó el equipo que está conformando: “Son hombres y mujeres de primerísimo nivel, muy sólidos y experimentados, con larguísima trayectoria. Vemos esto con mucha expectativa y esperanza”.

Fuente: Infobae