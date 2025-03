Jorge Macri envió a la Legislatura un proyecto para endurecer las penas a los 'trapitos'

“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó Macri al anunciar la iniciativa.

El proyecto establece que toda persona que sin autorización legal ofrezca o preste servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios en la vía pública será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o una multa de 800 a 4.000 unidades fijas. Además, se aplicarán sanciones de prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía al lugar donde se haya cometido la contravención.

En el caso de que la actividad se realice en alrededores de grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras de un evento masivo, ya sea deportivo o artístico, desde tres horas antes y hasta dos horas después de su finalización, la sanción será de 10 a 45 días de arresto, y el máximo se elevará a 60 días para jefes, coordinadores, organizadores o promotores.

Si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores de eventos, la entidad será sancionada con multas de 5.000 a 20.000 unidades fijas y la clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.

La iniciativa busca reforzar la protección del espacio público endureciendo las sanciones previstas en los artículos 91 y 92 del Capítulo II del Código Contravencional, que regulan el uso del espacio público y privado. Según el proyecto, la actividad de los trapitos perjudica a los vecinos y afecta los espacios públicos, con especial gravedad en eventos masivos.

Además, el texto incorpora sanciones de prohibición de concurrencia y restricción de cercanía para reforzar el control en las zonas afectadas. Ahora, la Legislatura porteña deberá debatir el proyecto y definir su aprobación.

A inicios del año, se conoció el caso de un “trapito” que golpeó con una madera a un médico por no tener 5 mil pesos para el estacionamiento. Sucedió en una calle del barrio de Flores. El hombre relató que el motivo del ataque se debió a que el agresor le pidió una suma de dinero y él no contaba con efectivo para darle.

“Enseguida se puso agresivo, me decía ‘dame $5 mil porque te rompo todo o te mato’”, contó el médico a la prensa, tras haber recibido un golpe en la cabeza y luego en el resto del cuerpo con una madera larga de gran espesor y con clavos en la punta.

En las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de seguridad de la zona, se pudo ver cómo el cuidacoches increpaba al hombre a través de la ventanilla. Con gestos de reclamo, el individuo, de torso desnudo y shorts, se alejó unos pocos pasos del auto y regresó con un listón de madera que yacía tirado al lado de una columna. El reproche comenzó luego de darle indicaciones al conductor cuando estaba estacionando.

“Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, contó la víctima sobre esa mañana en Helguera y Bacacay.

Al no poder llegar a un acuerdo y observar que el atacante tomaba el arma, el médico descendió del auto y comenzó la agresión. “Le dije ‘calmate’ y apenas vi que tenía esa madera, intenté desarmarlo, pero recibí un golpe en la cabeza y me quedó toda la boca lastimada”, detalló el profesional. El ataque escaló rápidamente cuando otras personas, presuntamente allegadas al agresor, intervinieron en la golpiza. “Me defendí como pude”, añadió.

