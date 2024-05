Javier Milei y Elon Musk mantuvieron la segunda reunión en menos de un mes

“Gran encuentro con el Presidente Milei”, posteó Musk en X, tras su encuentro con el jefe de Estado en California.

El 12 de abril, el presidente y el poderoso empresario se encontraron por primera vez en la planta de Tesla en Austin (Texas) para ratificar la sintonía personal e ideológica que exhibieron en los sucesivos contactos que tuvieron en la red social X (antes Twitter).

-Es un gran placer para mí. Es increíble. Gracias por todo lo que hacés por el mundo”-, dijo Milei a Musk cuando lo conoció en su despacho de Tesla.

-Es un honor conocerte también. Bienvenido”, respondió Musk.

Milei lo tenía a Musk agarrado de la mano cuando le presentó a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

“Esta es mi hermana Karina, el jefe”, agregó Milei.

Ese cónclave mostró las coincidencias del presidente y el poderoso empresario sudafricano respecto a la importancia de la libertad de mercados, al progreso de los países, a la necesidad de terminar con las trabas burocráticas, al desarrollo de la tecnología y a la necesidad de preservas las reglas de juego.

“Hubo química. Fue amor a primera vista”, sintetizó Werthein, cuando Infobae le preguntó como había sido la reunión en Austin.

Antes de este segundo encuentro, Milei había definido una hoja de ruta sobre posibles inversiones en tecnología y minería para plantear a Musk. Además, el presidente tenía intenciones de dialogar sobre el impacto cotidiano de la inteligencia artificial y su aplicación en el desarrollo económico.

“La inteligencia artificial nos hará potencia mundial”, comento Milei en Los Ángeles. Y sobre su cónclave con Musk había adelantado a su comitiva: “Quiero que invierta. Adonde quiera”.

Milei tiene respeto personal e ideológico por Musk, y esa opinión sobre el dueño de Tesla y Space X apareció durante su conferencia en la convención organizada por el Instituto Milken. El presidente fue muy elogioso con la decisión de Musk de conquistar Marte en un futuro mediato.

“Hemos puesto hombres en la Luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y el optimismo de hombres como ustedes, que se asociaron entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. (...) Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores. No de burócratas. Y es el empresario-aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte”, reconoció el presidente al propietario de X (antes Twitter).

Antes del encuentro con Musk, el presidente recibió a Gianni Infantino, titular de la FIFA. Milei estuvo acompañado por Karina Milei y el embajador Werthein. Milei está interesado en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), como iniciativa de Gobierno para reformular las finanzas de los clubes de futbol de la Argentina. Y sobre este eje giró el cónclave entre el jefe de Estado e Infantino, que también expuso en la convención sucedida en California.