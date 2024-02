Javier Milei vs Lali: nuevas críticas del presidente y las muestras de apoyo a la artista

Durante la mañana, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en Radio La Red, donde apuntó contra los gobernadores, remarcó que la obra pública no va a activarse, pero también volvió a apuntar contra Lali Espósito, a quien llamó de manera despectiva en un mano a mano con La Nación+ .

La relación entre la artista reconocida a nivel internacional y el presidente no ha sido la mejor desde el inicio. Lali siempre dejó en clara su postura política, volcada en sus publicaciones en redes sociales, mientras que Javier Milei cada vez que puede la pone como ejemplo para criticarla. Así lo hizo una vez más durante la entrevista radial.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, dijo Milei.

Y continuó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

Además, volvió a referirse a la actriz y cantante como “Lali Depósito”. “¿Cuáles son las prioridades (de los gobernadores)? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festiva? Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, completó.

Actrices Argentinas denuncia “violencia institucional”

Tras las embestidas de Milei, el grupo Actrices Argentinas publicó en su cuenta de Instagram el apoyo a Lali.

Al respecto, escribieron: “Manifestamos el apoyo a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento constante de parte del Presidente. Estos ataques -un claro ejemplo de violencia institucional- hacia personalidades de la cultura y referentes sociales pretenden silenciar las voces que se abren paso contra la misoginia, el hambre y el ajuste”.

Desde Actrices Argentinas manifestamos el apoyo a nuestra compañera @lali ante el hostigamiento constante de parte del Presidente. Estos ataques -un claro ejemplo de violencia institucional- hacia personalidades de la cultura y referentes sociales pretenden silenciar las voces que se abren paso contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!

Tras la situación generada luego de los dichos de Lali en el escenario del Cosquín Rock contra el gobierno nacional, y las contestaciones de Milei, otras figuras se metieron en la polémica.

Una de ellas fue Carolina Píparo, quien supo estar cerca de la Libertad Avanza, pero hoy está distanciada. En su cuenta de X escribió: “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo”.

Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

En sus historias de Instagram, Ricardo Mollo compartió una foto de Lali cantando el himno en el Mundial, y aseguró que “el único ´poder´ que tienen los artistas es ´poder´ alegrar a quienes disfrutan de ese arte”.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices también emitieron un comunicado apoyando a la artista y rechazando las acusaciones de Javier Milei.

Agresiones a nuestra compañera Lali Espósito. No aceptar las disidencias, una actitud gubernamental peligrosa. @lalioficial
— Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 15, 2024

“Qué peligro. Qué triste”, la frase señalada como el origen de la disputa

Cuatro palabras fueron suficientes para desatar en meses de fuertes cruces y de una polémica que parece no tener fin. El 13 de agosto del año pasado, Lali Espósito uso su cuenta de X para referirse al resultado de las elecciones PASO, donde Javier Milei sorprendía al ser la fuerza más votada.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

La disputa fue creciendo, los comentarios de los libertarios contra la artista se hicieron cada vez más presentes en las redes sociales. Durante su presentación en el Cosquín Rock, Lali tomó el guante y realizó una fuerte crítica a quienes la acusan de “vivir del Estado”. Esto se dio en medio del viaje de Milei a Italia, por lo que a su regreso no demoró en responder.

“Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo, Lali ‘Depósito’, cobraron de la del Estado. Pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que les saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza”, dijo Milei ayer durante una extensa entrevista con La Nación+.

Por estas horas, Lali no ha salido a ser referencia a las nuevas acusaciones de Javier Milei. Mientras tanto, se siguen sumando apoyo a la artista de parte de reconocidas figuras del espectáculo como de la política. Del otro lado, también hay apoyo al presidente de parte de usuarios que siguen la línea filosófica de Javier Milei, como desde su propio espacio.