Javier Milei tiene asesora de imagen: ¿quién es?

“Coacheo a muchos políticos que por razones obvias no me dejan dar sus nombres. De distintos partidos, eh. No solo les digo cómo vestirse, sino que les enseño sobre lenguaje no verbal. Los pongo acorde a lo que son o lo que quieren ser”, explicó Rosmery a TN.

Rosmery vive en Olivos, dedica sus mañanas a un riguroso entrenamiento seguido de un desayuno saludable. Luego arranca su día: “Tengo una socia con la que vemos la agenda y atendemos a nuestros clientes. Cuando tenemos tiempo vamos de shopping o visitamos algún desfile”.

Explicó que su labor se rige por un porcentaje que ella misma le atribuye al éxito (o no) de un candidato: “El 70% de la comunicación que exhiben es la presencia. Lo no verbal, los colores de la ropa, el pelo, el saber llevar esa vestimenta”.

“La gente vota la presencia de un candidato”, remarcó Rosmery, que conoció al líder de La Libertad Avanza luego de desvincularse de otro importante político. “Tomé un café con él y otra persona. A partir de ahí construimos un vínculo de amistad”.

“A Javier, la campera de la que tanto se habló se la regalé yo. Obviamente que antes le mandé dos fotos, con dos modelos, y eligió esa. Sus gustos los sé, pero siempre antes hay que consultar”, indicó Rosmery.

“Yo lo asesoro, lo mío es personal con él, no tengo contrato. Él me hace caso en absolutamente todo. Incluso fui la primera en empezar a subirle videos a Instagram. El primero que llegó al millón de reproducciones se lo armé yo”, contó.

Rosmery continuó: “Cuando ganó la banca como diputado me puse a pensar en cómo ayudarlo. Y descubrí que tenía que sacarle el negro. Él usaba todo negro, hasta corbata negra. Campera de cuero negra. Había que hacerlo más terrenal, así que pensé en llevarlo por el lado del deporte”.

La asesora se jacta de ser la primera en cambiarle la línea de corbatas que usaba Milei. De los tonos oscuros, clásicos y sin fantasías, pasó a otras de seda, con diseños, todas de la marca que a él le gustan.

“Respecto a la campera, sé que comenzó a usarla dos semanas antes del comienzo de su campaña. Un día la llevó a una entrevista con Alejandro Fantino. Eso no fue casual. Después el conductor le dijo que el dueño de la marca lo llamó para decirle que el modelo estaba agotado”, sostuvo.

Rosmery, que vivió en Estados Unidos, trabajó tres meses junto a David Copperfield y viajó por todo el mundo, expresó que “laburaría con cualquier político” y que todas las personas que caen en sus manos “son exitosas”.

“Me rodeé de gente de la política. Es un ambiente muy jodido para una mujer, me trajo muchos dolores de cabeza, pero también me apasiona”, remarcó.

“Mi trabajo es de boca en boca, se corre la voz y la gente me llama. Cuando eso sucede, lo primero que hago es hacerles una entrevista. Recomiendo que trabajemos dos meses antes del inicio de una campaña, porque un cambio de vestimenta y comunicación no se logra de un día para el otro”, agregó.

Rosmery reveló que aunque hace varias semanas que no ve a Milei, ya trabaja en el estilo que llevará a cabo el presidente electo a partir del 10 de diciembre, cuando se mude a la Quinta de Olivos, sitio en el que llevará a cabo sus tareas.

“Ya sé cómo voy a vestirlo cuando esté en Olivos, voy a buscar descontracturarlo. Hay que trabajar por ahí. Le pedí para los debates que se despeje la cara, que se emprolije el pelo y se recorte las patillas. Ahora el objetivo es sacarle el traje y hacerlo usar más camisas y chombas. Él es un tipo terrenal y simple, así que me va a hacer caso”, completó Rosmery.