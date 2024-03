Internaron al padre del presidente Javier Milei

A mediados de febrero, había sido internada en el mismo sanatorio la madre de Milei, Alicia Luján Lucich, por un pico de presión.

El mandatario libertario estuvo un tiempo distanciado de su madre y de su padre, Norberto Milei, a quien acusó públicamente de golpearlo y hacerle bullying durante su infancia.

"De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", contó en 2018 en un programa de televisión.

"Rescato algo positivo de esto. Ante una crisis los cobardes se las pican y se quedan los que saben qué tienen que hacer. Por ejemplo tuve 9.43 de promedio como reacción al ataque de mi padre para que me fuera mal en la universidad. Y ante las dudas y miedos de otros, yo resuelvo como si nada”, contó luego el libertario, cuando aún no había incursionado en la política.

Luego de la pandemia, retomó el vínculo. En los últimos tiempos, se vio a los padres del mandatario en distintas instancias de la campaña, como en el debate presidencial, y también en su asunción, el 10 de diciembre pasado.

Norberto Milei, empresario de transporte, arrancó como chofer de colectivo, en la 111, después en la 21 toda su carrera. "Trabajaba 20 horas al día. Había cultura del trabajo. Cuando nació Javier compró su primer colectivo, cuando nací yo, el segundo", contó Karina Milei en una entrevista con Clarín.

Cuando los hermanos eran chicos, vivían en el barrio de Villa Devoto, donde tanto Karina como Javier fueron al colegio Cardenal Copello, al que ayer regresaron para participar de un acto por el comienzo del ciclo lectivo 2024.

FUENTE: Clarín