Insólito: qué dijo la mujer que ató a un poste a su sobrina en el show de la Mona Jiménez

"Esto salió en todos los noticieros y las críticas no paran. Pregúntenle a ella cómo la pasó. Ella, feliz de ver a La Mona. Y yo, la tía mala que la llevó y la ató al palo. Perdón, pero yo me quedo con lo que ella me dijo: ’Tía, esto no me lo olvido nunca más’", escribió la usuaria identificada como Gii Seel.

sobrina palo.jpg El descargo de la tía de la menor atada al poste.

Frente al descargo de la mujer hubo todo tipo de reacciones. Algunos calificaron de insólito lo que estaba explicando, pero hubo quienes justificaron el accionar de la tía frente a la felicidad de la menor. Muchos pensaron además que poner a la menor en esas condiciones, atada a un poste, resultaba peligroso teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que se empujaba en medio del show y saltaba.