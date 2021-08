Un cordobés que estaba en coma aseguró que despertó gracias a la Mona Giménez

Lucía Arapa es enfermera del Hospital Rawson de la provincia de Córdoba a quien le tocó atender a un paciente llamado Carlos, alias "Pipi", un hombre con un grave cuadro de coronavirus que estaba internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

En una de las tantas guardias, Arapa atendió a Pipi y notó que llevaba en su brazo un tatuaje de la Mona Jiménez. Para animar al paciente, que seguía en coma farmacológico, la enfermera comenzó a cantarle al oído "Amor pecador", un tema del ídolo cordobés.

"Todos vamos con la cabeza para aliviar el sufrimiento que tienen. Yo me pongo en el lugar de ellos, que es tan difícil, y el apretón de manos, la caricia y el hablarlos ayuda muchísimo", contó Lucía a Cadena 3.

La enorme sopresa llegó cuando, según la enfermera, los signos vitales de Carlos mejoraron luego de escuchar la melodía. Tanto la oxigenación como la frecuencia cardíaca habían repuntado. Sin dudarlo, Lucía siguió poniéndole música y canciones de La Mona.

"Tuvo una recuperación progresiva, gracias a Dios y al equipo, que es admirable la labor de todos. Todos atendemos a los pacientes con el mismo respeto y dedicación. Es imposible no tener empatía", reflexionó en diálogo con el medio local.

Esto ocurrió el pasado mes de junio y, luego de 3 meses, Carlos pudo ser dado de alta. Instalado en su hogar, dio declaraciones al canal local El Doce: "Carlos estabas internado, en coma farmacológico, bastante grave. ¿Te contaron lo que pasó en ese momento?", le consultó el periodista.

El tatuaje que lleva Carlos en su brazo tiene una dedicatoria de su ídolo: "Para Pipi con amor. La Mona"

"Estaba bastante grave. Me contaron, la enfermera Lucía. Se me puso a cantar en el oído un tema de La Mona y me empezaron a tener positivos los signos vitales, todo. Me cantaba Amor Pecador. Empezó a cantar y empezaron a mejorar los signos vitales", expresó sin titubear.

"El médico cuando vio que empezó a cantar, le mejoró la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Son los dos parámetros claves para una persona en la situación que estabas vos, y pidió por favor que te sigan cantando", agregó el entrevistador. ¿Creer o reventar?

Fuente; Filo News