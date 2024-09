Imputaron al hermano de Lionel Scaloni por cuatro gravísimos delitos

En las redes ¿Brujería o flojera? Maestras de Mendoza "invocaron" al viento Zonda para no tener clases

Las fotos y videos íntimos de las víctimas fueron compartidas en varios grupos de redes sociales, como “Rosario siempre estuvo cerca” y “VGG 2012″.

A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, Mauro Scaloni todavía permanece en libertad: la jueza María Trinidad Chiabrera, aunque admitió la calificación legal de los delitos, no dictó prisión preventiva ni impuso medidas cautelares que limiten su libertad.

Las denuncias en contra del hermano del DT son cuatro: asociación ilícita, facilitación y divulgación de material pornográfico que involucra a menores de edad, y coacción calificada.

Viviana O'Connell, fiscal del caso, presentó una serie de pruebas que vinculan a Mauro Scaloni con una organización delictiva que operaba a través de la plataforma Telegram. La investigación mostró que el acceso a estos grupos se lograba mediante el envío de fotos o videos de mujeres en situaciones explícitas de sexo. El objetivo era lograr un flujo constante de contenido que, en muchos casos, incluía la participación de menores de edad. Entre las víctimas identificadas se encuentra una joven de 15 años.

A Mauro Scaloni se le imputa haber contactado a una de las víctimas a través de un perfil falso en Telegram, exigiéndole material erótico, y luego presionarla para que le enviara más contenido; además, se lo acusa de, supuestamente, haber abusado de otra joven y obligado a filmarse realizando actos sexuales, también bajo la amenaza de divulgar sus fotos íntimas.

El abogado defensor de Scaloni, Gustavo Franceschetti, argumentó que no hay pruebas concretas que vinculen al empresario a los delitos denunciados: “Él no forma parte de ese grupo de Telegram, ni siquiera tiene Telegram. Mauro es una persona adulta, no maneja ese sistema. Usa Instagram, Facebook, pero eso es algo específico. Él ni siquiera conoce a esas mujeres. A Mauro lo involucran porque una persona es citada a un departamento que pertenece a la familia de Mauro. Por eso la fiscal consideró que él tenía participación en el hecho. El departamento lo alquilan ocasionalmente, lo prestan. Ahora hace 4 o 5 meses que está vacío. Pero esto ocurrió en 2022”.

