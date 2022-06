Imperdible test: ¿Fan de la soltería o con un trauma por una relación pasada?

Así que acá te traemos este nuevo dibujo. Son dos opciones lo que verás y como siempre decimos, trata de no engañar al ojo y hacerle caso a lo primero que veas. Esto determinará si estás soltero/a porque te gusta o si en su defecto arrastras en tu mente alguna relación del pasado que no sueltas y por eso no avanzas otra vez en el amor.

rostro.jpg La imagen del test.

¿Qué silueta viste antes?. Las respuestas:

- Si viste una mujer, eres de las personas que prefiere la soltería antes que atarte a una relación de pareja.

- Si viste un rostro, el trauma de una relación pasada todavía te influencia.