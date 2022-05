Imperdible: el test que revela si eres una persona realista

test.jpg La imagen del test viral.

Si lo primero que viste es el rostro:

Tu eres una persona sumamente realista. Te destacas por tener los pies sobre la tierra y ves el mundo tal cual. Tus decisiones se basan en la lógica y no dejas nada librado al azar. Eres de esas personas que rara vez se deja guiar por sentimientos. Previo a una elección colocas en la balanza todos los pros y los contras. Lo tuyo no es ser impulsivo y no sueles equivocarte porque eres muy precavido en todo lo que haces. Si tomas un compromiso lo tomas con mucha dedicación y responsabilidad.

Pero si viste primero los pájaros

Sin dudas eres alguien muy idealista, es decir, tiendes a soñar en grande. Pocas veces bajaste a la tierra todo lo que pasa por tu cabeza. Sabes apreciar la belleza en todo y en todos. Para ti, el mundo es maravilloso. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes (aunque sean pocas) que tienen los demás antes de darle prioridad a sus defectos. Eres de lo que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío y te caracterizas por ser alguien muy sociable. Cuando llega la hora de tomar decisiones se te presenta un problema porque no puedes discernir claramente qué es lo mejor para ti.