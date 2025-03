Guillermo Francos habló de la cifra de desaparecidos: "Está claro que no fueron 30 mil"

"No tiene importancia, en definitiva, cuántos fueron. Está claro que no fueron 30 mil, pero tampoco tiene importancia eso ¿De dónde sacás vos que hay 30 mil personas que buscan a su familia? Eso no existe, no hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando desaparecidos", enfatizó Francos al día siguiente de la masiva movilización a Plaza de Mayo.