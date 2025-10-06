Guardiacárcel, detenido dentro un penal tras encontrarle cocaína y marihuana

Un guardiacárcel, ante la Justica por posesión de cocaína y marihuana.

Un guardiacárcel fue detenido al descubrirse, que dentro del penal en el que se desempeñaba, tenía cocaína y marihuana. Las autoridades de la Justicia procuran establecer si las sustancias incautadas eran para consumo personal o si estaban destinadas a algunos de presos del establecimiento, situado en el oeste del Gran Buenos Aires.

Otro caso terrible Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Fútbol local Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el implicado es un cabo del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien desarrollaba tareas en la Unidad Carcelaria N° 43, ubicada en el cruce de Jáchal y Domingo Scarlatti.

Según agregaron los informantes, las drogas le fueron secuestradas días pasados y como saldo de en una requisa de rutina que se concretó en el mencionado predio.

Trascendió que el sospechoso, de 38 años, llevaba en su poder 33,500 gramos de clorhidrato de cocaína y 166,600 gramos de marihuana.

A raíz de lo acontecido, al individuo se lo condujo a la comisaría 2ª Sur del distrito, mientras que se procura esclarecer lo ocurrido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Tenencia simple de estupefacientes”, el doctor Matías Alejandro Folino, fiscal de los tribunales de dicha jurisdicción.

FUENTE: Crónica