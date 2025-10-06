lunes 6 de octubre 2025

Inteligencia artificial

Contables en pie de guerra: ¿se viene el pimer contador IA del mundo?

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires realizó una severa observación a una plataforma digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, informó que, por medio de la intervención del sector de Cumplimiento y Responsabilidad Profesional detectó la difusión de la plataforma digital denominada "Lannis".

Esta herramienta se promociona a sí misma como "el primer contador IA del mundo" y está ofreciendo servicios que invaden el ámbito de competencia exclusivo de los Contadores Públicos.

Se verificó que la plataforma "Lannis" está incurriendo en una vulneración directa de la ley 20488, que establece como incumbencias exclusivas de los profesionales matriculados en la carrera de Contador Público las tareas de asesoramiento especializado y la liquidación impositiva.

En consecuencia, el Consejo procedió a intimar formalmente a los responsables de "Lannis" a interrumpir la prestación de sus servicios en un término máximo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar las denuncias correspondientes.

Además, el Consejo citó a los responsables de la plataforma a presentarse en la institución con el objetivo de esclarecer la situación.

¿De qué se trata la plataforma "Lannis"?

Sus creadores la denominan como "el primer contador IA del mundo". La aplicación funciona como un contador personalizado, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y entre sus funciones incluye:

  • Alta/baja del monotributo
  • Solicitud de exenciones
  • Análisis de deuda y estado impositivo en general
  • Facturación
  • Generación de VEPs para pagos
