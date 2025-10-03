FIFA presentó Trionda, la pelota del Mundial 2026 con chip de inteligencia artificial

Herzogenaurach, Alemania, fue escenario de la presentación del balón oficial que rodará en el Mundial 2026. Bautizado como Trionda , el diseño del

Construido con cuatro paneles de alto rendimiento, Trionda combina colores rojo, azul y verde que se conectan en triángulo, representando la unión de Estados Unidos, México y Canadá. Cada panel incluye iconografía característica de cada nación: una estrella para EE.UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos detalles también se grabaron en relieve sobre la superficie mate, sumando textura y simbolismo. Los toques dorados completan el guiño al trofeo más codiciado del fútbol mundial.

Más allá del diseño, la innovación más destacada de Trionda es su chip integrado, que envía datos precisos al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real. Combinado con inteligencia artificial, este avance permitirá a los árbitros detectar con mayor rapidez fuera de juego y analizar toques individuales del balón, reduciendo tiempos de decisión y errores en el campo.

Desde un punto de vista técnico, las costuras profundas y las líneas en relieve aseguran estabilidad y distribución uniforme en el vuelo, optimizando el rendimiento de la pelota en cada jugada.

La presentación de Trionda se suma a la rica historia de los balones mundialistas, donde cada edición ha reflejado avances tecnológicos y la identidad cultural de los países anfitriones. Desde los primeros balones de cuero de los años 30 hasta la Fevernova de 2002, la evolución ha marcado un antes y un después en la forma en que el fútbol se juega y se observa.