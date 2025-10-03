viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Hermosa!

FIFA presentó Trionda, la pelota del Mundial 2026 con chip de inteligencia artificial

El balón oficial del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá combina diseño simbólico de las tres naciones y tecnología de punta para asistir al VAR en tiempo real.

Por Redacción Tiempo de San Juan
68df11dc3e024_1200
W3BTB6CKF5G2JLJUZQKQZRKZNI
OJOK4C7ADVEIFPGDWRYADRHPBM
Z5NRQWHTY5DE3GQSQ6KSEQ4FTA

Herzogenaurach, Alemania, fue escenario de la presentación del balón oficial que rodará en el Mundial 2026. Bautizado como Trionda, el diseño del

Lee además
arca publico informacion privada de contribuyentes argentinos en estados unidos
Filtración

ARCA publicó información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos
el nuevo che milei de cristina kirchner tras el acuerdo con estados unidos
Crítica

El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos

rinde homenaje a los tres países anfitriones y llega cargado de innovación tecnológica.

Z5NRQWHTY5DE3GQSQ6KSEQ4FTA

Construido con cuatro paneles de alto rendimiento, Trionda combina colores rojo, azul y verde que se conectan en triángulo, representando la unión de Estados Unidos, México y Canadá. Cada panel incluye iconografía característica de cada nación: una estrella para EE.UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos detalles también se grabaron en relieve sobre la superficie mate, sumando textura y simbolismo. Los toques dorados completan el guiño al trofeo más codiciado del fútbol mundial.

Más allá del diseño, la innovación más destacada de Trionda es su chip integrado, que envía datos precisos al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real. Combinado con inteligencia artificial, este avance permitirá a los árbitros detectar con mayor rapidez fuera de juego y analizar toques individuales del balón, reduciendo tiempos de decisión y errores en el campo.

OJOK4C7ADVEIFPGDWRYADRHPBM

Desde un punto de vista técnico, las costuras profundas y las líneas en relieve aseguran estabilidad y distribución uniforme en el vuelo, optimizando el rendimiento de la pelota en cada jugada.

La presentación de Trionda se suma a la rica historia de los balones mundialistas, donde cada edición ha reflejado avances tecnológicos y la identidad cultural de los países anfitriones. Desde los primeros balones de cuero de los años 30 hasta la Fevernova de 2002, la evolución ha marcado un antes y un después en la forma en que el fútbol se juega y se observa.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi y unas cuantas sorpresas: Scaloni dio la lista para los amistosos en Estados Unidos

Elgueta y el colombiano Jiménez, los opuestos de UPCN para la Liga Argentina

Con 9 años, Catalina Rodríguez ya compite entre los mejores del continente en motocross

Liga Universitaria: San Birrence y Agrimensura copian a Jagermeister y se ubican como punteros solitarios

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos

La noche más emotiva del goleador sanjuanino del Barça: lágrimas con su madre y un homenaje de Olimpia

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados dio el golpe en pocito, vencio a trinidad y se metio de lleno en la pelea
Fútbol local

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol video
Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza