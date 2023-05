Ganó $100 millones con el Quini 6 y podría perderlo todo por un insólito motivo

Muchísima gente sueña con ganar la lotería para no pasar más estrecheces económicas y ayudar a su familia, por eso sorprendió a todo el mundo que la persona que acertó el Quini 6 el domingo pasado todavía no pasó a cobrar el premio.

El dueño de la agencia que le vendió el ticket contó: “Espero que aparezca pronto para recibir su premio de $100 millones. El sábado pasó por acá a jugar al Quini 6. Me acuerdo porque no es muy cliente de acá. Se ve que pasó y jugó, me llamó la atención de los números que jugó. Me dije: 'Este tiene que tener mucha suerte para sacar, porque son muy correlativos los números'”.

Y agregó: “Cuando estaba jugando le dije que los números eran muy correlativos, sonrió y nada más, no me dijo nada, así que nos demostró que también se puede sacar con esos números. Es la primera vez que veo que jueguen así tan, tan seguido los números”.

El hombre terminó reconociendo: “El azar es el azar y pasó. Todos bajos los números, ojalá que aparezca y que se le dé una alegría muy grande también para él”.

Hasta cuando tiene tiempo el apostador para cobrar su dinero.

Según el reglamento oficial del Quini 6 “cada Concurso caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización”.

Y especifica: "Transcurrido dicho término sin haberse efectuado la presentación indicada, se tendrá por automáticamente extinguido el derecho de los interesados para reclamar el pago de premios o reintegros de importes apostados".

Es decir, si el próximo lunes 22 de mayo el apostador no reclama su dinero del Quini 6, perderá los 100 millones de pesos que le corresponden.