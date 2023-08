Furor en TikTok por video del calamar vampiro del infierno

Según la descripción científica, el imponente animal cuenta con “dos largos filamentos retráctiles, que extiende y deja flotando para captar residuos, los cuales pueden ser hasta ocho veces más largos que su cuerpo”.

Además, el cefalópodo tiene los ojos más grandes de todo el reino animal en proporción con su cuerpo, según cuenta “Nat Geo Wild”.

el animal con EL OJO MAS GRANDE del mundo| Nat Geo Wild *CALAMAR VAMPIRO

La buena noticia es que, pese a su aterrador y amenazante aspecto, el “Vampyroteuthis infernalis” (nombre científico del calamar) es el único cefalópodo que no se alimenta de seres vivos, como suelen hacerlo los de su grupo, sino que consume plancton y restos de crustáceos, por lo que no representa ningún riesgo para los demás (al menos en teoría).

Por supuesto, el imponente aspecto de la criatura generó toda clase de comentarios en TikTok, algunos a favor y otros en contra del inmenso animal: “Todavía no puedo entender cómo se ve”; “Es bastante extraterrestre”; “No me gusta, me da miedo”; “Es un poco feo, pero lindo, me encanta”, “Siempre he pensado que parecen linternas encantadas”; “¡Ángel de Mar, por favor!”; “Si lo veo salgo corriendo… perdón, nadando”; “Ay, ay, ay, imaginen si se les aparece algo así cuando están nadando. ¡Me desmayo y que manden la infantería!”; “¿Es un extraterrestre, un alien?”.