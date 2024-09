Fernando Burlando volvió a explotar contra la familia de Loan Danilo Peña: "Que no me jodan"

“No descarté ninguna hipótesis, como tienen que hacer los investigadores”, advirtió el letrado, quien se quejó de que con su equipo pusieron “a disposición de la Justicia un programa que hace un análisis de teléfonos en cuanto a geolocalización o teléfonos que hayan cruzado antenas”.

"Fue maratónica la cantidad de horas que le imprimimos a esta causa. No tiene comparación con ninguno de los últimos casos", resaltó Burlando.

Por último, deseó: "Yo no quiero la verdad, quiero que aparezca Loan. No me interesa la verdad, me interesa que aparezca Loan".

Qué dijeron los padres de Loan Danilo Peña sobre Fernando Burlando

Los padres de Loan, en tanto, declararon su enojo por expresiones similares de Burlando, vertidas en los últimos días, donde dio a entender que la familia del chico negoció con el gobierno correntino bajarle el tono al dramático caso que conmocionó al país.

"Plantan zapatos, se mete la política, la Policía involucrada en este tema. Termina en el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen con los imputados", expresó Burlando.

Por último, fue duro contra los mayores y sentenció: "Los espera el infierno, sin lugar a dudas. No creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la iglesia que pueda otorgarles el perdón". Luego de que trascendiera esta polémica nota, Noguera y Peña presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de Goya donde se desligaron de las acusaciones y apuntaron contra Burlando.

"A pesar de esa tremenda angustia que padecemos junto con nuestros hijos, los siete hermanos de Loan, hemos sido señalados, imputados y acusados expresa y públicamente por nuestro propio exletrado de ser sospechosos, autores o coautores o cómplices del delito que se investiga y por el que varias personas están privadas de libertad e imputadas".