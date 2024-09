Caso Loan: los padres del menor apuntaron contra Fernando Burlando ante la Justicia

Las declaraciones previas de Fernando Burlando

Esto sucede después de unas fuertes declaraciones de Burlando en las que sostuvo que a ambos “los espera el infierno”. “No creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la iglesia que pueda otorgarles el perdón”, dijo el letrado en una entrevista por YouTube.

Y argumentó: “Está todo muy contaminado en esta causa, están contaminados hasta los padres. Las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor. Plantan zapatos, se mete la política, la policía involucrada en este tema. Termina en el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen los detenidos con los padres y los hermanos y todos juntos saltando”.

Poco después, la familia de Loan manifestó su descontento con los dichos del letrado: “A pesar de esa tremenda angustia que padecemos junto a nuestros hijos, los siete hermanos de Loan, hemos sido señalados, imputados y acusados expresa y públicamente por nuestro propio exletrado de ser sospechosos, autores o coautores o cómplices del delito que se investiga y por el que varias personas están privadas de libertad e imputadas”.

image.png Fernando Burlando y el padre de Loan, durante uno de los rastrillajes que se hicieron buscando al menor.

“Inédito. Nos acusa de ‘entregar a nuestro hijo’. José ha sido y está siendo acosado incesantemente en estos últimos días en su teléfono particular. Esta forma de acoso incluye difusión de información falsa, mensajes intimidantes e invasión de la privacidad de José, que está profundamente angustiado por la falta de respuestas en la búsqueda de su hermano y ni siquiera atina a reconocer o denunciar estos graves hechos que lo afectan psicofísicamente”, agregaron.

Hace una semana, la familia de Loan decidió desligar a Burlando como abogado y fue reemplazado por Roberto Hugo Méndez, letrado que ya ejerce la querella en nombre del hermano mayor del niño, José Omar Peña y que fue el abogado de la mujer durante las dos primeras semanas de búsqueda.

“Yo molestaba. Había una situación de que había que investigar. No podía permitir que no se investigara. Molestaba porque podía decir con autoridad a la Justicia y al poder político lo que estaba mal. Por lo menos, la sociedad correntina, más allá del precio muy alto que es que no haya aparecido Loan todavía, dio un paso adelante. Se dio cuenta de un montón de cosas. Mi ofrecimiento de recompensa para quien aporte información que sirva para que aparezca Loan, obviamente, sigue vigente”, había dicho Burlando a LA NACION, tras dejar de representar a la familia del niño desaparecido el 13 de junio pasado.

