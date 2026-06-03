miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Freno al intercambio

Una escuela prohibió llevar las figuritas del Mundial para evitar peleas y distracciones

La decisión fue tomada en un colegio privado y fue comunicada a los padres a través de un mensaje de WhatsApp.

Por Agencia NA
Una escuela de Mendoza prohibió a los alumnos llevar figuritas del álbum del Mundial.

Una escuela de Mendoza prohibió a los alumnos llevar figuritas del álbum del Mundial.

Las autoridades de un colegio privado de Mendoza les pidieron a las familias de los alumnos que los niños y adolescentes no lleven las figuritas del álbum del Mundial de fútbol 2026 al establecimiento educativo para evitar conflictos y peleas entre ellos y también para que no se distraigan en clase.

Lee además
Una escuela de Calingasta, entre las elegidas por Santi Maratea para entregar los cuellitos de la Selección.
Previo al Mundial

La campaña solidaria de Santi Maratea llega a San Juan: entregarán 245 cuellitos en una escuela
desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigon que transformara el centro sanjuanino y pondra fin a medio siglo de espera video
El drone de Tiempo

Desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigón que transformará el centro sanjuanino y pondrá fin a medio siglo de espera

La decisión fue de los directivos del Colegio Nadino, una institución religiosa ubicada en la Sexta Sección de la capital mendocina y la misma fue comunicada a los padres mediante un mensaje de WhatsApp solicitando colaboración para impedir que los alumnos lleven álbumes y sobres a la escuela para evitar situaciones de “desconcentración y alboroto” dentro de las aulas.

En tanto, trascendió que desde el colegio señalaron que los intercambios y conversaciones vinculadas a la colección ya no sucedían solo durante los recreos, sino que también pasaban en horarios de clases y esto generaba distracción entre los estudiantes, desconcentración en el aula y dificultades para llevar a cabo el ritmo pedagógico previsto por los docentes.

También, indicaron que el intercambio de figuritas había derivado en conflictos entre algunos alumnos mientras se hacían los canjes y que, en varias oportunidades, debieron intervenir maestros y directivos para evitar que el conflicto sea mayor.

Temas
Seguí leyendo

A la espera del cuerpo de Agostina Vega, la familia quedó dividida por el velorio

Cambia la RTO: el Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para hacer el control

A 11 años del primer #NiUnaMenos, hubo 3.424 víctimas fatales por violencia de género en el país

Más de la mitad de los adultos argentinos ya tuvo dengue y alertan por el riesgo de casos más graves

La madre de Agostina reconoció que ayudó a pagar la fianza de Barrelier: "Creímos que era inocente"

La madre de Barrelier calificó a su hijo como "un monstruo"

Patricia Bullrich presentó su renuncia a la presidencia de la bancada libertaria en el Senado

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los cambios en el trámite de la RTO implementados por el Gobierno nacional fueron publicados en el Boletín Oficial.
Modificación

Cambia la RTO: el Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para hacer el control

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Chonono fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado
Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Te Puede Interesar

El ministro Gutiérrez explicó a los diputados este miércoles las bases del proyecto para impulsar la obra pública en San Juan.
En la Legislatura

Gutiérrez se mostró satisfecho tras explicar a los diputados el plan de créditos para obras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sacó barata: atacó a traición a una mujer dándole 10 puntazos y recibió una pena que la dejó libre
Tribunales

La sacó barata: atacó a "traición" a una mujer dándole 10 puntazos y recibió una pena que la dejó libre

Línea de 500 kV: Vicuña abrió la audiencia pública defendiendo su prioridad de acceso a la energía para Josemaría video
EN VIVO

Línea de 500 kV: Vicuña abrió la audiencia pública defendiendo su prioridad de acceso a la energía para Josemaría

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel
Tribunales

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

El orreguismo apuesta al consenso para aprobar el nuevo sistema electoral en la Legislatura
Mirando 2027

El orreguismo apuesta al consenso para aprobar el nuevo sistema electoral en la Legislatura