Explota el oficialismo nacional: Cristina cargó contra Kulfas y Alberto le pidió la renuncia al ministro

La empresa hizo público un “off” presuntamente difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Kulfas, un texto de WhatsApp, que hace referencia a la construcción del gasoducto, donde se explicita que los funcionarios de la por entonces IEASA “armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”. Y que “no usaron la lapicera como corresponde”.

Cristina citó el comunicado y comentó: "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso". Hizo referencia tácita a la nota del periodista Jorge Lanata en el diario Clarín, titulada El gasoducto que tiene nombre pero no lleva gas a ningún lado. El dardo cayó en el pecho de la figura de Kulfas, un albertista de primera hora.

c61230e9a99f3e1b5b3bc791c811cb75.jpg Matías Kulfas y Martín Guzmán.

No obstante, el Presidente no lo sostuvo. Citó las palabras de la Vice y dijo: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad". Minutos después, llegó el pedido de renuncia.

Esto ocurre luego de la aparición por los 100 años de YPF. Ciristina le pidió a Alberto: “Usá la lapicera”. Se refería a la relación entre el Ejecutivo y las grandes empresas, como Techint, que viene presionando para que el Estado le habilite 200 millones de dólares para comprar la chapa laminada destinada a los caños del gasoducto Néstor Kirchner, cuando en su último balance presentó ganancias netas de 1.000 millones de dólares.

Esta operación está demorando el lanzamiento de la obra. El tema es que Techint se lo compra a sí misma, mediante una empresa de su grupo instalada en Brasil.

“Que traigan la línea de producción de la chapa laminada a Argentina. Tiene que devolver algo de lo mucho que han ganado en nuestro país. En 2021 triplicaron sus balances respecto del 2020. Si los preferimos antes que a otros competidores extranjeros, que traigan la producción a la Argentina”, reclamó.