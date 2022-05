Estudio revela las 4 provincias más infieles: ¿está San Juan?

Christoph Kraemer, director ejecutivo de la compañía en la región, se refirió a la especulación sobre el aumento de divorcios debido a la pandemia de Covid-19 y expresó: “El mundo está cambiando y la infidelidad será la solución definitiva para la mayoría de los matrimonios en los próximos años”.

Ranking de las 4 ciudades argentinas más infieles

Acorde al "mapa de infidelidad en Argentina" creado por Ashley Madison, donde en algún momento supieron entrar las ciudades de Córdoba y Rosario, los bonaerenses son los más infieles con tres de cuatro ciudades involucradas. Si bien no está San Juan, si hay una provincia vecina en la lista. Mirá cuáles son:

San Nicolás, Buenos Aires;

Mendoza;

Vicente López, Buenos Aires;

San Isidro, Buenos Aires.

Los números de Ashley Madison

La red social lanzada en 2001, cuyo eslogan es "Life is short. Have an affair" (La vida es corta. Ten una aventura), señaló que un 36% de las mujeres encuestadas a nivel global confirmó abiertamente que ya no se sienten atraídas por sus parejas y, por esta razón, "buscan experiencias únicas que satisfagan sus deseos".

Por el lado de los hombres, un 18% manifestó estar en esa situación. “Para muchos, tener un amante es el complemento perfecto como método de autocuidado y realización personal, que además puede mejorar la vida matrimonial”, analizó Kramer.