Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel: "Que a mí me diga lo que quiera pero que no toque a mi hija"

Villarruel había expresado que “con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo, ha hecho política desde siempre y tiene a toda su familia colocada en el Estado”. A lo que Carlotto respondió: “Hoy habrá una reunión de comisión de Abuelas y hablaremos sobre el tema”. Y agregó: “Lo que tendrá que resolverse es si lo que dijo merece una denuncia”.

La diputada libertaria se expresó además sobre Laura, la hija desaparecida de Carlotto. “Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”, expresó candidata libertaria.

Victoria Villarruel y Lucía Montenegro, legisladoras que impulsan el acto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Y Carlotto no se lo perdonó. “Habló de una joven asesinada, violada y que le robaron un bebé, ¿quién es ella, quién es esta persona? Veremos qué destino le daremos a esas palabras dirigidas a alguien que no puede defenderse”. Y agregó con dolor: “Que a mí me diga que soy lo que quiera pero con mis hijos no y menos a Laura, eso es imperdonable, que no me la toquen”.

“A esta altura con la democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona de esa calidad, y con riesgo de que sea parte del Estado, es insoportable. Estas personas en la historia no quedan”, espetó. Y repreguntó acerca del origen del acto de ayer: “¿Cómo [el Gobierno] permitió ese acto en ese espacio? Es el Parlamento, en ese lugar, no”.

Además dejó una visión acerca del evento en la Legislatura. “Las personas que fueron me parecieron ver gente muy mayor, no vi una juventud ahí adentro, felizmente, ahora, hay que ayudarlos, están cebados por su espíritu juvenil, el cambio, el todo vale”, afirmó Carlotto.

Y por último, cerró de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, pidiendo “por la unidad para una patria libre y soberana y que los jóvenes piensen a la hora de meter el voto”. “El resultado de las próximas elecciones depende de nosotros, los buenos, los sanos, los que queremos a la Patria. Tengo esperanza que UxP gane las elecciones, eso nunca se pierde”, redondeó.

FUENTE: Infobae