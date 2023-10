Escándalo en Mendoza: En la causa Próvolo, absolvieron a la monja acusada de violación, y a 8 acusadas más

Kosaka afrontaba el mayor pedido de condena de 25 años de cárcel por los delitos de abuso y encubrimiento. Aún así, el tribunal resolvió dictaminar el pedido que había solicitado su defensor a principios de septiembre de que sea absuelta.

Se trató del segundo "megajuicio" en el que dos años y medio después del comienzo del debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, se dio a conocer la pena contra las nueve imputadas.

Además de Kosaka, también fueron absueltas la monja Asunción Martínez (imputada como partícipe primaria de los abusos, pedían 10 años), la ex representante legal del Próvolo de Mendoza Graciela Pascual (partícipe primaria, pedían 18 años), la ex cocinera Noemí Paz, la ex directora Gladys Edith Pinacca Andrade, las empleadas Valeska Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza, y la psicóloga Cecilia Raffo.