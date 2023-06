"Es medio lento": le tiró una indirecta a un compañero de gimnasio, no la "cazó" y se volvió viral

Una usuaria de TikTok se volvió viral luego de compartir la insólita secuencia que una amiga suya tuvo con un chico, a quien le tiró una “indirecta” y él, no muy atento, no la pudo agarrar. Los internautas “estallaron” y llenaron la publicación de comentarios.

Así es el caso de una usuaria de TikTok que utilizó su cuenta “fioo.mauceri” para mostrar el insólito chat que tuvo con una amiga, quien le tiró onda a un chico y este no cazó la indirecta.

En el clip en cuestión, el cual no tardó en volverse viral en la aplicación china, se ve un chat de WhatsApp entre ella y su amiga “Loluchis”, quien le envió varios audios y, en uno en particular, detalló más sobre la situación.

“Igual, es medio lento: en un momento me dice que ‘no estaba yendo al gimnasio’, entonces le dije ‘bueno, si necesitás hacer cardio avisame’, y me dijo ‘no me gusta mucho correr’ y qué sé yo. La c*ncha de tu madre, flaco, ya me entendiste”, concluyó, entre risas, la joven en el audio.

El video encantó a los usuarios y no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, ya sumó más de 16 mil “me gusta” y cosechó casi 200 comentarios. En la gran mayoría de ellos, muchos hombres preguntaron “¿Cuál es la indirecta?”, haciendo un juego en relación a que tampoco entendían de qué hablaba ella, mientras que muchas mujeres mostraron su indignación.

Le mandó un indirecta al chico que le gustaba, pero él la descolocó con su respuesta

Cada tanto, se ven tuits que expresan (y demuestran) que los hombres son bastante lentos a la hora de darse cuenta de cuándo una chica está intentando seducirlos o "chamuyárselos" y que les cuesta entender aquellas sutiles indirectas. Este es el caso de una historia que se publicó en un posteo viral en Twitter, que rápidamente llegó a los 111,8 mil "me gusta", más de mil tuits citados y 4300 retuits.

El usuario la “Tabordanetta” publicó el tuit viral, que estaba acompañado por la siguiente descripción: "No puede ser jajaja”. Además, el joven adjuntó una captura de pantalla, que mostraba otro posteo de Twitter, pero esta vez hecho por la usuaria por “LNAnillo”, la protagonista de esta historia. Dentro de esa publicación se leía: "Bueno, si este tweet llega a 100 favs me declaro al pibe que me gusta".

Así fue, la joven alcanzó más de un centenar de "me gusta" y, como había prometido, se le declaró al chico que le gustaba. Para demostrarlo ante sus seguidores, la chica adjuntó una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp que mantuvo con el muchacho, donde se veía la insólita respuesta que brindó el joven, al no darse cuenta de que ella se le había declarado.