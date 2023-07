Encontraron sin vida a un adolescente y su amigo de 13 años confesó el crimen

La comunidad de Laboulaye, localidad de Córdoba, aun no sale de su asombro por un crimen que se está investigando por estas horas. Son las características del mismo la que llamaron la atención, ya que tanto la víctima adolescente como el homicida son menores de edad.

Joaquín Sperani tenía 14 años y la última vez que fue visto con vida fue el jueves de la semana pasada. “Me pone nerviosa no saber nada de él, no se puede haber esfumado”, había dicho Mariela Flores, mamá de Joaquín a medios locales a horas de su desaparición. Desde un inicio todo fue muy confuso. Su preceptora señaló que el jueves no había asistido a la escuela, pero su bicicleta estaba en el patio de la misma.