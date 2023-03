En un año político muy caliente, una figura de la TV se queda afuera

image.png

Víctor Hugo renunció a la señal dejando “muchos amigos y un recuerdo permanente (…) Estuve 7 años y he trabajado tan a gusto, tan libremente, que no puedo menos que expresarme con gratitud", agregó.

Tras reconocer que "de vez en cuando he tenido algún chisporroteo en la relación" agradeció la libertad con la que ejerció el periodismo. "Gracias a Dios peleo por esos márgenes de libertad, y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones", precisó Morales, dando los detales que lo llevaron a la dimisión.

Para no levantar polémica contra un canal del que “seguiré siendo televidente”, comentó que toma la decisión de achicar su espacio y contrato “en términos meramente televisivos”.

Al mismo tiempo desmintió lo informado por el chimentero Luis Ventura, acerca de la existencia de una deuda del canal con él, motivando la renuncia: "El canal no me debe un peso".

La otra interpretación que sonó en el ambiente de medios y entre analistas políticos tiene que ver con que Víctor Hugo es crítico del gobierno de Alberto Fernández, con quien a señal habría acercado posiciones desde hace un buen tiempo, y de Horacio Rodríguez Larreta, con quien, al decir de algunos especialistas de medios, "C5N no se mete".