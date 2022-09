Atentado a Cristina: ¿también querían "desaparecer" a Víctor Hugo Morales?

Una investigación sobre la red social Twitter Spaces difunde la voz de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, después de que Víctor Hugo Morales criticara la suba de tarifas, en su análisis, por ser una transferencia de riquezas de sectores medios y pobres a los grupos concentrados de la economía, como las energéticas en las que tallan nombres como Caputo, Mindlin, Manzano o Vila.

Victor Hugo luego ironizaba sobre algunos discursos mediáticos que suelen interpretar la indignación popular: “¿La gente no está hasta de escuchar a los que viven metidos dentro del narcotráfico y denuncian al narcotráfico? … no de eso no está harta. Esta harta…” Ahí se corta la voz del periodista y en un editado aparece la voz de Morel que responde: “Está hasta de comer polenta, viejo pelotudo, esta harta de escuchar a personas como vos. Por favor, prendería fuego C5N, y agradecé que somos 60, si somos 200 desaparecen, uno por uno desaparece”.

Este Twitter Space fue publicado el 19 de agosto, el día después de la marcha de las antorchas contra la Casa Rosada.

En otro audio, Morel señala que “aunque seamos 10, nos tenemos que hacer escuchar. Y eso es un poco lo que hacemos con Revolución Federal. Acá estabas hablando de C5N, y activé. Puse C5N, y estaba hablando el viejo hijo de puta este, cómo se llama, el que relató la salida del vuelo por las vacunas (…) vamos a ver que dice este hijo de puta”.

Y sigue: “Si se habla de nosotros es importante”. En referencia a una imagen apunta: “Ah, me encanta cuando prenden fuego la foto de Cristina y de Alberto, por favor, como los odia la gente, es increíble el rechazo que despiertan, eh…a ver que dice este viejo hijo de puta… “

Ahí vuelve a colocar el audio de Víctor Hugo, esta vez hablando del ataque a la Casa de Gobierno con antorchas y piedras: “Esto es un ataque a la Casa Rosada. No llegan a tanto como el Capitolio porque son menos y porque deben estar todavía no preparados, pero son capaces de cualquier cosa y un día van a estar preparados para lo peor. Son permanentemente incentivados por los medios de comunicación y por los políticos (…) están ensoberbecidos, se quieren llevar todo por delante y lo hacen porque detrás tienen el respaldo de los que inmediatamente dicen que esto lo hacen porque la gente está harta. No está hasta de que Clarín se robe todo…”

Y ahí reaparece Morel completando la frase: “No viejo pelotudo, lo hago porque tengo ganas, porque tenía ganas de cagarme de frío y tenía ganas de que me caguen mojando. Viejo pelotudo, viejo hijo de puta, pero como lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara, que viejo pelotudo”.