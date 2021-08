Víctor Hugo Morales fulminó a Alberto por la foto en Olivos: “La oposición tiene razón”

La foto que circuló ayer, del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos el 14 de julio de 2020, sigue dividiendo las aguas no sólo entre opositores y oficialistas, sino en el bloque de apoyo al gobierno nacional que integran dirigentes y medios.

En su editorial de esta mañana, en la radio AM 750, el periodista Víctor Hugo Morales fue terminante y marcó una posición bien clara: “Normalmente cuando nos referimos a la oposición hablamos de sus mentiras, de sus visiones sesgadas, de sus disparates, su persecución, pero esta vez tienen razón”

El uruguayo tiene una postura favorable el Frente de Todos que no esconde, y es de los más feroces críticos de conductas y dirigentes opositores políticos y mediáticos, pero esta vez se quedó sin argumentos para defender al Presidente.

Sólo pudo morigerar la crítica al decir que “en esa foto se nota que le dijeron al Presidente ´pasá a saludar´, o al menos me da esa impresión por el lugar que él ocupa en la foto", pero al mismo tiempo advirtió que “el problema no es la doble vara de los malos ni de los que normalmente mienten y persiguen, sino que esa doble vara corresponde al presidente. No es potable esa foto que se conoció ayer”.

Morales fue crítico con el “entorno” presidencial, que se podría resumir en Fabiola Yáñez: “Es su entorno lo que más lo complica y aquí lamentablemente hubo un entorno que lo arrastró al presidente de la república a una situación altamente inconveniente”.

De todas formas, no ahorró la crítica explícita a Fernández: “El doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. El Presidente no puede pedirle que las personas se cuiden y aceptar que lo lleven a una fotografía donde no se tomaron las medidas de cuidado y aislamiento”.

Sin dejar de reconocer la razón en la protesta, tampoco se privó de descargar palos a la oposición: “Esta vez no se les puede decir absolutamente nada. Son jugadores muy bravos y atrozmente dañinos que siempre están buscando la famosa quinta pata al gato. En esta oportunidad hubo una quinta y una sexta pata para cuando consiguieron esa foto”.

Finalmente lamentó que “así como tantas veces denunciamos la mentira, esta vez la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba sobre la que van a pivotear todo este tiempo".