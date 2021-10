Ta ta ta ¡la calentura de Víctor Hugo contra el Gobierno! Menos “diálogo y más “coraje”

El periodista Víctor Hugo Morales, de confesa adhesión a las políticas del gobierno del Frente de Todos, hoy estalló contra el Ejecutivo por lo que considera es una actitud demasiado contemplativa con los grandes empresarios.

Comentando la decisión de Roberto Feletti, nuevo secretario de Comercio Interior sobre el congelamiento de casi 1000 productos hasta enero se preguntó “¿cuál es la fuerza que tiene Feletti, que tenía antes Español (Paula, ex secretaria de Comercio interior)? Se toman medidas, pero, ¿cómo se respaldan? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el Gobierno en la pelea?”.

“En el medio”, dijo el uruguayo, “están los medios, que son los socios de los empresarios, porque estos son sus anunciantes, medios que detestan al gobierno. Acá no hay amigos, el Gobierno debería saberlo”, reclamó.

En estos acuerdos “entra a tallar el carácter insaciable de los empresarios, en Argentina los márgenes de ganancia de los que nunca se hablan son espantosamente superiores que en cualquier lugar del mundo”, dijo.

“El problema no es Español o Feletti, el asunto es que hay detrás. Si se trata de dialogar, pierde el gobierno, si los multan ellos provocan escasez, hacen cualquier cosa”, consideró.

“La oposición necesita el fracaso de Alberto Fernández”, subrayó.

Si Feletti no tiene detrás un gobierno dispuesto a plantarse con ánimo revolucionario pierde como en la guerra. No hay Feletti que valga si el poder político es débil ante el poder real. Es la hora del coraje, no del diálogo”, disparó.

“Cada vez que usted escuche la palabra consenso”, dijo a sus oyentes “es que lo están embromando. Diálogo y consenso son palabras que significan armas letales en manos de ellos. La de Gobierno es el coraje para tomar las decisiones que hay que tomar una vez en la vida”, concluyó.