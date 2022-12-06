martes 6 de diciembre 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociación

Empleados de Comercio : confirman bono de fin de año; ¿de cuánto?

El gremio que nuclea a los empleados de comercio de Argentina negoció un bono de fin de año con las cámaras patronales. Mirá de cuánto es y cuándo se cobra.

Por Redacción Tiempo de San Juan 6 de diciembre de 2022 - 18:29
supermercados-repositoresjpg.webp

El gremio que lidera Armando Cavallieri logró llevar las negociaciones con las cámaras empresarias a buen puerto y lograr un bono de $30.000. Por el momento, el acuerdo alcanza a las siguientes empresas: Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día. Esto se le sumará al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Lee además
Un grupo de beneficiarios de ANSES obtendrán un bono de $30.000.
Prestá atención

ANSES: ¿Cuáles son los requisitos para el bono de $30.000?
Un grupo de sanjuaninos recibirá un bono de $10.000: quiénes son y cuándo se cobra
Por única vez

Un grupo de sanjuaninos recibirá un bono de $10.000: quiénes y cuándo se cobra

Además, los empleados de comercio alcanzados por la última revisión paritaria cobrarán en diciembre una suma no remunerativa del 11% que se sumará al básico vigente desde abril y los adicionales por antigüedad, feriados y presentismo.

Empleados de comercio: escala salarial diciembre

  • MAESTRANZA CATEGORÍA A: BÁSICO DE $87.188,65 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 51.877,24;
  • MAESTRANZA CATEGORÍA B: BÁSICO DE $87.441,01 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.027,40;
  • MAESTRANZA CATEGORÍA C: BÁSICO DE $88.325,25 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.553,52.

ADMINISTRATIVO

  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA A: $88.135,92 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.440,88;
  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA B: $88.515,16 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.666,52;
  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA C: $88.894,10 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.891,99;
  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA D: $90.031,28 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.568,61;
  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA E: $90.978,63 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.132,29;
  • ADMINISTRATIVO CATEGORÍA F: $92.368,44 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.959,22.

CAJEROS

  • CAJEROS CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;
  • CAJEROS CATEGORÍA B: $88.894,07 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.891,97;
  • CAJEROS CATEGORÍA C: $89.462,64 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.230,27.

AUXILIAR

  • AUXILIAR CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;
  • AUXILIAR CATEGORÍA B: $89.083,39 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.004,62;
  • AUXIILIAR CATEGORÍA C: $91.168,17 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.245,06.

AUXILIAR ESPECIALIZADO

  • AUXILIAR ESPECIALIZADO A: $89.210,05 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.079,98;
  • AUXILIAR ESPECIALIZADO B: $90.347,00 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.756,46

VENDEDOR

  • VENDEDOR CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;
  • VENDEDOR CATEGORÍA B: $90.347,23 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.756,60;
  • VENDEDOR CATEGORÍA C: $90.978,63 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.132,29;
  • VENDEDOR CATEGORÍA D: $92.368,44
Tiempo de San Juan

Suplementos

Contenido especial
Seguí leyendo

Becas Progresar: cuándo cobrás en diciembre

Conmoción en Catamarca: asesinaron al Ministro de Desarrollo Social

Alberto Fernández anunció el refuerzo alimentario de 45.000 pesos

Detienen a un jugador de fútbol cruzando a Uruguay con más de cien mil dólares

La UOM firmó gran paritaria: mirá de cuánto es el aumento

Declararon los ante últimos imputados por la Causa Vialidad

Potenciar Trabajo: mirá cómo hacer para no perder el plan

Cristina contra todos: antes del veredicto, apuntó a jueces, la prensa y hasta la Corte Suprema

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
becas progresar: cuando cobras en diciembre
Plan social

Becas Progresar: cuándo cobrás en diciembre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Qué va a pasar con Los Gómez?: ya hay nuevo dueño y planean abrir dos locales más
Negocios

¿Qué va a pasar con Los Gómez?: ya hay nuevo dueño y planean abrir dos locales más

Mirá cómo estará el tiempo este martes en San Juan
Pronóstico

Mirá cómo estará el tiempo este martes en San Juan

Estos son es el femicida y la mujer jachallera que sufrió sus maltratos hasta que fue asesinada
Caso Susana Pérez

Estos son es el femicida y la mujer jachallera que sufrió sus maltratos hasta que fue asesinada

10 años del enigmático caso de Ariel Tapia: el crimen que todavía golpea a una comunidad video
Sin culpables

10 años del enigmático caso de Ariel Tapia: el crimen que todavía golpea a una comunidad

Dos detenidos por el obrero muerto en Pocito por la falta de seguridad
Accidente laboral

Dos detenidos por el obrero muerto en Pocito por la falta de seguridad

Te Puede Interesar

Un albardonero preso por tenencia y distribución de pornografía infantil
Investigación judicial

Un albardonero preso por tenencia y distribución de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
La confesión del femicida de Pocito a un amigo: Me mande una cagada
Caso Susana Pérez

La confesión del femicida de Pocito a un amigo: "Me mande una cagada"

Agresión en Unión de Villa Krause
Regional Amateur

Violencia en el vestuario y partido suspendido: qué dijo Unión sobre la agresión al DT de Peñaflor

imagen ilustrativa. 
Pasó en San Juan

Padrastro degenerado fue condenado por abusar a la hija de su novia

Tensión en Concepción: una niña gritando y un supuesto abusador sexual detenido
Policiales

Tensión en Concepción: una niña gritando y un supuesto abusador sexual detenido