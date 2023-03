El video de la brutal golpiza de patovicas a jóvenes en un conocido boliche en Mendoza

Según relató la joven en diálogo con C5N, en el interior del boliche se vio claramente cómo uno de los integrantes de seguridad tenía en su mano derecha un objeto contundente para aumentar el efecto de los golpes. Además, cuando Luciana intentó filmar lo que estaba sucediendo, los miembros de seguridad la agredieron y le robaron su celular para obligarla a borrar el video.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1637807452241420290 BRUTAL GOLPIZA DE UN PATOVICA EN MENDOZA

- Las trompadas las pega con una llave en la mano

- Una joven denunció que la golpearon por filmar este video, que después pudo subir por tener una copia

- El local bailable se llama "El Santo"

Maipú - Mendoza pic.twitter.com/uTPyCnvf1B — Vía Szeta (@mauroszeta) March 20, 2023

"Me quitan el celular y se corta la grabación. Luego me tiran al piso, me pegan en las costillas, me tiran el pelo, me tiran tragos, me sacan afuera amenazado que me iban a detener. No me querían devolver mi celular y me hacen hablar con personal policial, le comento la situación y me piden que borre el video. Le hice una copia antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir“, contó la joven.

En las imágenes que grabó Luciana se observa cómo el personal de seguridad actúa de manera violenta y desmedida, provocando una preocupación real sobre la actuación de los organismos de control y seguridad en estos espacios.

Por ahora, desde el boliche no han hecho comentario alguno, ni públicamente ni en sus redes sociales.