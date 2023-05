"El trabajo perfecto": cómo engañan a jóvenes argentinos que terminan presos en África

El joven fue detenido en Etiopía, por cargar con cinco kilos y medio de drogas escondidas en un doble fondo de su valija, y deberá cumplir una dura condena en ese lejano país africano.

Del sueño a la pesadilla

La policía mostró los audios que L. D. P. le envió a un amigo, contándole la tentadora oferta laboral que había recibido: “Hace como un mes me llamaron para un trabajo que yo había mandado currículum y, cuando me llamaron y me ofrecieron el trabajo, pensé que era un chiste, que me estaba cargando alguno de los pibes. Porque me llamaron y me ofrecieron el mejor trabajo del mundo”.

El joven especificó: “Voy a ser cadete administrativo de un banco, pero para viajar. ¡Encima me pagan una banda de guita y suena raro! Cuestión que fui y al final es legal, re legal”.

D. P. le explicó a su amigo la tarea que tenía que cumplir: “Yo tengo que ir allá, voy al hotel, todo, y al otro día, ponele, me tengo que levantar, ir al banco, entregar los papeles, un toque de trámites y, nada, después me tengo que quedar ahí dos o tres días hasta irme al otro lado que me toque... Y ahí tengo que esperar a que salga el otro vuelo y ellos me dan plata para que esté allá. ¡Una locura!”.

El hombre agregó: “Hablé con gente, tuve reuniones con un coach, todo; con un jefe de logística que te asesora como manejarte allá, los idiomas, las culturas... Y, nada, el otro día fui a una reunión y hablé con un chabón que había vuelto hace una semana de Japón, después con un loquito que el último viaje era España/Francia/Portugal y uno que hizo Estados Unidos, Canadá y México”.

Curiosamente, en un momento L. D. P. sospechó de lo que estaba ocurriendo, pero la tentación del dinero y el buen trato que recibió de sus nuevos jefes le hicieron bajar la guardia: “O sea, desde que me llamaron hasta ahora, estaba pensando que era algo: 'Bueno, acá me hacen llevar una valija llena de merca'. No, nada amigo. Me dan un sobre con unos papeles, que no los puedo abrir ni tocar ni nada, así como salen cerraditos tienen que llegar; y nada más, nada más. Ya investigué todo de la empresa, ya me saqué todas las dudas”.

D. P. le dijo a su amigo: “Vamos a probar suerte, hermano, a ver qué onda. Por ahí, la pego y termina siendo la oportunidad de mi vida”.

Qué dice la Justicia

Según los agentes que investigan el caso, los delincuentes elegían a “personas mayormente de bajos recursos económicos y/o académicos y les ofrecían una buena suma de dinero con una operación que parecía sencilla”.

Los expertos agregaron: “Se trata de una empresa económica narco criminal, de carácter trasnacional, que se ha diversificado a nivel global tanto en el territorio nacional, como así también tejiendo lazos en distintos países de los continentes americano, asiático y africano abarcando países como Argentina, Brasil, Sri Lanka, Etiopía, Malasia e India”.

Y explican: “Contaban con tecnología, medios de comunicación, valiéndose del dinero necesario para la compra de pasaportes, vacunas y viajes al exterior del país para el traslado de las 'mulas' a los distintos destinos programados por la organización criminal y la captación de diferentes personas que efectúan la función de trasladar la sustancia estupefaciente acondicionada entre diferentes países extranjeros”.