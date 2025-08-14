jueves 14 de agosto 2025

Astrología

El significado de encender un sahumerio de rosas los días jueves

La tradición de encender un sahumerio de rosas cada jueves combina elementos espirituales, energéticos y culturales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el mundo de la aromaterapia y en diversas corrientes espirituales, el jueves es un día cargado de simbolismo. Se lo asocia con la prosperidad, el crecimiento y la buena fortuna, atributos vinculados al planeta Júpiter, considerado un protector y regente de la abundancia.

Dentro de este contexto, el sahumerio de rosas ocupa un lugar destacado. Su fragancia suave y floral no solo aromatiza el hogar, sino que también se utiliza como herramienta para armonizar la energía, promover la calma y favorecer un clima de bienestar.

La rosa ha sido valorada por civilizaciones de todo el mundo. En Persia y la India antiguas, su perfume formaba parte de ceremonias religiosas y rituales de purificación. En la tradición cristiana simboliza amor, pureza y devoción, mientras que en prácticas esotéricas se la asocia con la apertura del corazón y la atracción de energías positivas. Según la aromaterapia, el humo de los sahumerios de rosas puede reducir el estrés, invitar a la relajación y estimular pensamientos optimistas.

El jueves como momento clave

Quienes practican rituales energéticos sostienen que encender un sahumerio de rosas un jueves potencia intenciones relacionadas con la salud, la prosperidad y el bienestar general. Este día, influenciado por la energía expansiva de Júpiter, sería ideal para agradecer, pedir por nuevos proyectos o enviar energía positiva a otras personas. Muchos recomiendan hacerlo por la mañana, con una intención clara, permitiendo que el humo recorra los espacios principales de la casa.

Más allá de las creencias espirituales, encender un sahumerio de rosas también puede ser un gesto de autocuidado. Este pequeño ritual invita a detenerse unos minutos, respirar profundamente y reconectar con uno mismo y con el entorno.

Para los seguidores de esta tradición, el jueves no es un día cualquiera: es la oportunidad de abrir el hogar y el corazón a la serenidad, la gratitud y la energía positiva, con la fragancia atemporal de la rosa como compañera.

