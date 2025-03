"El paro no es un cumpleaños": la CGT ratificó la tercera huelga contra Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo paro general para el miércoles 10 de abril, el tercero desde la asunción de Javier Milei, en rechazo al rumbo económico y la falta de interlocución con la Casa Rosada. La medida, decidida por el Consejo Directivo de la central obrera, contará con la adhesión de los gremios del transporte, por lo que no funcionarán trenes, colectivos ni subtes.

El paro se concretará sin movilización y fue definido como una acción para “interpelar decisiones políticas”, según explicó Héctor Daer , uno de los secretarios generales de la CGT. En declaraciones previas, el dirigente sostuvo que no existe un canal de diálogo real con el Ejecutivo: “No hay comunicación con el Ejecutivo. Con el jefe de Gabinete, la última reunión en la que crucé palabras fue en la Casa Rosada (Ndr: 30 de septiembre del año pasado), y con la otra persona, que chateábamos y teníamos alguna relación, fue el saludo de fin de año para las Fiestas. Con Santiago Caputo”.

En declaraciones a radio AM 750, Daer reconoció que existen contactos con áreas técnicas como Salud y la Secretaría de Trabajo, aunque afirmó que “no existe conversación de los temas de fondo”. La central obrera denuncia que el Ejecutivo está impidiendo la negociación paritaria libre a través de presiones a las cámaras empresariales, lo que, según el dirigente, deriva en acuerdos “con salarios a la baja”.

“Cuando el presidente lo escribe en el diario, dice que es un programa monetario para bajar la inflación que lleva de uno a dos años, y las cuatro variables son el dólar, precios mayoristas, precios minoristas y salarios. Si la torta es la misma, lo que baja es el salario”, afirmó Daer, en alusión al plan económico del oficialismo. Agregó que “quieren llevar a una discusión de precios libres y salarios atados y pisados”.

La fecha fue consensuada con los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de maquinistas La Fraternidad y los gremios ferroviarios se plegarán a la medida, lo que garantizará una fuerte parálisis del sistema de movilidad urbana e interurbana durante toda la jornada.

La CGT sostiene que el programa del Gobierno está impactando en la industria, el empleo y las jubilaciones. Daer advirtió sobre “suspensiones muy importantes de sectores industriales que quedan afuera por el tema macroeconómico o por la apertura de importaciones” y denunció el congelamiento del bono para jubilados.

También criticó el uso de la homologación de acuerdos como herramienta de presión. “La homologación pasó a ser la presión a los empresarios para que no se paguen determinados salarios. Hay sectores que pueden pagar más y no lo hacen porque el Estado no quiere que circule más plata de la que está circulando”, afirmó.

El del 10 de abril será el tercer paro convocado por la CGT desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023. La primera fue de 12 horas, el 24 de enero de 2024. La segunda huelga fue el 9 de mayo, y duró 24 horas.

“El paro no es un fin en sí mismo, no es un cumpleaños. El paro tiene que generar la instancia de debate público sobre las políticas que estamos viviendo”, concluyó Daer.

Gestiones del Gobierno para impedir la huelga

Desde la semana pasada, incluso unas horas antes de que la CGT anunciara un paro para los primeros días de abril, el Gobierno inició conversaciones con los jefes sindicales dialoguistas para intentar desactivarlo. Las charlas, subterráneas, siguieron, hasta hoy, pero en la Casa Rosada no le ponen fichas a las gestiones, y ven poco probable que los gremios cedan.

El principal nexo de los libertarios con los gremios fue desde el inicio de la gestión la pata “peronista” del Gobierno, encabezada por Guillermo Francos, que se corrió de varios temas, pero mantiene la prerrogativa en la negociación con esas corporaciones.

En su entorno dijeron que la huelga, es una jugada de la CGT para “oxigenarse” que, calculan en Balcarce 50, los gremios no sacrificarán. “No tienen otra forma de responder”, dijeron. Y deslizaron que están convencidos, a partir de esos contactos, de que los sindicatos “entienden” la delicada la situación económica del país, pero “se hacen los malos”.

Un importante funcionario cercano a Milei dijo que no descartan realizar una convocatoria para hablar con aquellos que estén dispuestos a escuchar, incluidos Pablo y/o Hugo Moyano. Sería la semana que viene y estaría a cargo de la Jefatura. Aunque, en principio, dijeron que es poco probable que esa eventual conversación tenga lugar en la Casa Rosada.

Creen que corren con cierta ventaja por haber podido evitar que se descontrolara la situación en la calle durante la protesta de ayer y por la aprobación en Diputados del DNU sobre el nuevo acuerdo con el FMI. Cuentan a favor las internas de la central obrera, que fue y vino con las fechas de la medida de fuerza.

Por otro lado, saben que atraviesan un visible momento de debilidad. Si bien festejaron la aprobación en Diputados del pacto con el Fondo, no cantan victoria. Mientras, avanzan las investigaciones en la justicia local e internacional por el caso LIBRA y las perspectivas para aprobar los pliegos para la Corte en el Senado en la sesión convocada para el tercer día de abril son negativas. Además, hoy fracasaron en el intento para sesionar y debatir la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires -en buena parte, por la falta de acuerdo al interior del PJ-.

