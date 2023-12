El Ministro de Justicia de la Nación, confiado en que el DNU será avalado

El funcionario aseguró: “El presidente es muy preparado y lo evaluó sin necesidad de que se lo digamos. Todos lo estudiamos, lo analizamos, lo avalamos y se dejó afuera todo lo que dejaba un marco de duda. Ante los cuestionamientos en la Justicia, visibilizo que la intervención de la Corte no será en lo inmediato”.

Sobre la Corte Suprema de Justicia dijo que “no está en carpeta ampliarla” pero sí nombrar a la vacante producida por el fallecimiento de la jueza Elena Highton de Nolasco. “En la cabeza tenemos hombres y mujeres, en lo personal a mí me encantan las mujeres” por cómo trabajan.

El ajuste en la Justicia

Una de las definiciones del Ministro fue sobre las “vacantes” en el Poder Judicial porque es una “preocupación inmediata”, según dijo. Además, aseguró que el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial ha generado un “desequilibrio” porque “cómo puede ser que un secretario gane más que un juez que paga ganancias” teniendo en cuenta el grado de responsabilidad entre uno y otro.

“Estamos en un país que tiene problemas económicos. Todos los ciudadanos argentinos, cada uno en su medida, nos tenemos que hacer cargo: los jueces, los funcionarios, todos nos vamos a reducir. Hay mil gastos, los diarios los pago yo, no hay más celulares, las comidas las paga el Estado, las horas extras, un montón de gastos que tenemos que reducirnos de veinte y pico de autos a cuatro, de 16 asesores a 4″, ejemplificó.

Además, explicó: “Me encontré con más de cinco mil empleados, muchísimos inmuebles que no sé para qué, no les encuentro el funcionamiento, me está llamando medio país. Los estoy estudiando, se tiene que reducir muchísimo el plantel de empleados. Me he convertido en un administrador”.

Fuente: TN