El lujoso templo mormón para 40 mil personas que inauguraron muy cerca de San Juan

image.png Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Desde entonces, sólo podrán ingresar los puros, fieles practicantes a los que el obispo debe darles una tarjeta de invitación que dura dos años. Ya nadie ajeno a la religión tendrá autorizado su ingreso.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene cerca de 500.000 fieles en Argentina y unas 800 capillas. Es uno de los cultos que más crece en el país.

El templo de Mendoza es el cuarto en inaugurarse en el país, después de Buenos Aires (1986), Córdoba (2015) y Salta (junio de este año). Ya está en construcción un templo en Bahía Blanca y están proyectados otro en Rosario y el segundo de Buenos Aires.

La cúpula, con una aguja laminada en dorado, sobresale en un terreno en lo alto, en calle Coni y avenida Champagnat, con vistas imponentes a la ciudad de Mendoza, y en el camino que lleva a la zona turística de El Challao y los cerros del piedemonte. La obra arquitectónica demandó tres años de trabajo.

image.png Foto Diario Uno

El templo está emplazado en 6 hectáreas y 2.044 metros cuadrados cubiertos. Fue construido con donaciones y el aporte del diezmo de los fieles de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

La obra fue diseñada por la arquitecta Tanya Davis y el diseño de interiores estuvo a cargo de Cherie Carlini. La contratista de obra gruesa fue Henisa Sudamericana D.A; y la local, Laugero Construcciones.

"El templo es un lugar sagrado en el cual se realizan matrimonios y bautismos y es donde se sella a las familias para toda la eternidad", comenta Carlos Agüero, presidente del Comité de Casa Abierta y Dedicación del Templo de Mendoza Argentina.

image.png Foto Diario Uno

La inauguración del templo en Mendoza contó con la presencia del Élder (como se denomina al líder dentro de la iglesia) Joaquín Costa, un economista ex directivo bancario, quien es el presidente del área Sudamérica Sur, para Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Costa junto a su esposa Renée recibieron a los invitados, y los llevaron a conocer el edificio principal de 2.000 m2, un centro de llegadas de 680 m2 equipado con duchas y vestuarios y una capilla de 1.600 m2 destinada a los servicios dominicales.

La estructura simétrica es de hormigón y acero estructural, revestida con piedra caliza Moleanos extraída de Portugal. El interior tiene un piso principal y una torre central que se eleva a una altura de 33,6 metros.

En la recorrido los visitantes conocen las distintas salas, lujosamente decoradas, con alfombras, lámparas araña colgantes, sillones y sillas estilo antiguas de pana y madera, espejos con marcos dorados y cuadros con pinturas que escenifican a Jesucristo joven, rodeado de niños, o con los apóstoles.

Las amplias ventanas con vitraux donde se dibuja la flor de jarilla, típica del desierto mendocino, figuras geométricas inspiradas en los azulejos de la plaza España de Mendoza, y acequias y árboles nativos en los jardines, son un homenaje a la cultura hídrica huarpe.

El templo tiene salas para orar, bautisterio con una piscina atemperada, sala de sellamientos de lazos familiares y amorosos por la eternidad, la sala de las novias donde solo ingresan las mujeres que se van a casar con otras mujeres de la familia, un salón celestial donde debe mantenerse el silencio, duchas y vestuarios con el atuendo blanco que deben vestir.

En otro edificio está la capilla donde se realiza la ceremonia dominical, salones para charlas y formación religiosa, y un gimnasio cerrado para la práctica de básquet y fútbol de salón, con pisos de madera y moderna iluminación.

"A los jóvenes les gusta venir al templo, vestirse de blanco (los varones con camisa, pantalón, medias, zapatos y corbata; y las mujeres con túnicas) porque aquí somos todos iguales a la vista de Dios, no hay modas", dice Costa.

Y explica que alguien digno de ingresar es aquel que tiene el deseo de cumplir los mandamientos de Dios, y personas que se están esforzando por cumplirlo. Cada obispo es quien emite una recomendación para que se pueda ingresar al culto.

Chicas y chicos voluntarios son los encargados de colocar a los visitantes un protector de calzado (parecido a la bota de tela de un quirófano) para poder pisar las impecables alfombras del templo.

Para ingresar al templo, los hombres deben usar camisa y corbata y las mujeres, pollera, por lo menos hasta la altura de las rodillas, y blusas que no dejen ver los hombros ni el vientre.

Adentro del templo no se pueden sacar fotos, por respeto. Es un lugar pulcro y silencioso, para facilitar el encuentro con Jesucristo.

Disciplina y dedicación

La sede central de la iglesia está en Lago Salado, Utah, Estados Unidos. Surgió en 1830, cuando Joseph Smith fundó la religión, basándose en sus visiones celestiales, y convirtiéndose en un profeta.

Se estima que hay alrededor de 12 millones de seguidores de este culto en el mundo, principalmente concentrados en Estados Unidos. Tienen 350 templos, dedicados, en construcción y proyectados, alrededor del mundo, a donde van los jóvenes creyentes a misionar.

Los chicos recién pueden ser bautizados a los 8 años, cuando se considera que ya puede tomar esa decisión. Todos los domingos asisten con sus familias a la capilla de su congregación durante tres horas. Reciben clases de religión, divididos las nenas de los varones, y luego todos se unen a sus familias para celebrar la misa.

Los adolescentes, entre los 14 y los 18 años, deben concurrir todas las mañanas al seminario. Son clases de religión que se dictan en cada capilla, de 6 a 7, antes del ingreso a la escuela.

Los jóvenes, entre los 18 y los 26 años, realizan las misiones por el mundo. Los varones salen a misionar por dos años y las mujeres, un año y medio. No se puede elegir el destino, una parte lo paga la familia y otra parte puede aportarla el fondo misional.

La mayoría de los misioneros habla inglés. La Iglesia les otorga un fondo perpetuo de educación, para cursar carreras con rápida salida laboral. Para quienes quieren estudiar en la universidad que tienen en Estados Unidos, Brigham Young (BYU), en Utah, tienen un programa online.

"Somos una iglesia cristiana que creemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo distintivo con otras religiones es que, además, creemos en otro libro de escrituras de profetas que vivieron en América y que es el Libro de Mormón", comenta el obispo mendocino Raúl Mercau.

Los mormones tienen una norma de salud, la llaman Palabra de Sabiduría, por la que no toman alcohol, no fuman, no se drogan y no consumen café, té, ni bebidas estimulantes.

Son castos hasta el matrimonio y una vez casados, solo mantienen relaciones sexuales con su pareja y juran una unión por la eternidad. La persona que convive con una pareja con la que no está casada por civil y por iglesia, es considerada indigna y no puede ingresar al templo.

Aunque la mayoría de las familias tienen muchos hijos, no se oponen a los métodos anticonceptivos. También hay divorciados en la comunidad de esta iglesia.

En Argentina, en 1925 fue la primera reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eran dos familias, los Friedrichs y los Hoppe, provenientes de Alemania, que se mudaron a Buenos Aires y comenzaron a predicar la religión entre sus vecinos. El año próximo se cumplen 100 años de inserción de los mormones en el país.

"Somos gente común, nuestros líderes son todos voluntarios, que tienen su trabajo durante el día y dedican parte de su tiempo a la Iglesia", dice el Élder Costa. Y recuerda que cuando fue designado obispo en Pilar, seguía trabajando como empleado de un banco.

Todos los fieles contribuyen con el diezmo, equivalente al 10% de sus ingresos personales anuales. "Es voluntario, intentamos dar lo mejor a Dios y el diezmo es algo que está en la Biblia", explica Renée.

Árbol genealógico

En el templo se celebran sacramentos como bautismos, casamientos, bautismos por los muertos y sellamientos por los muertos.

"Mi abuelo no tuvo la oportunidad de conocer el evangelio de Jesucristo, entonces yo, como intermediario, pude representarlo en el bautismo y hacerlo en su nombre", explica Mercau.

Para realizar los sellamientos de los muertos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha encargado de construir una red genealógica mundial llamada Family Search, con registros gratuitos de los antepasados de personas de más de 110 países.

"Es un trabajo arduo. Cada uno contribuye con la búsqueda y el registro de nuestros antepasados. Luego tratamos de casarlos y bautizarlos a todos para estar unidos por toda la eternidad junto a mi familia y antepasados”, dice Costa.

El mensaje que el líder espiritual quiere dejar a la comunidad es que "el templo en Mendoza, y los próximos que vamos a inaugurar en Rosario, Bahía Blanca y el segundo de Buenos Aires, van a tocar corazones. La gente saldrá más fortalecida espiritualmente, con más ganas de servir y con esperanza".

En dos semanas de apertura al público, esperan que recorran el nuevo templo unos 60 mil visitantes de Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén.

(Fuente: Crónica)