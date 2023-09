El juez Federal mendocino Walter Bento se defiende: "Todo es falso"

Previo a tratar una por una todas las acusaciones en su contra, Bento esgrimió: “Voy a enumerar las gravísimas irregularidades que forman parte de la metodología con la cual se llevó adelante esta construcción. Todo es absolutamente falso y va a quedar demostrado. Las mismas pruebas del expediente son mi gran defensa y van a desnudar toda esta construcción absolutamente amañada por parte del Ministerio Fiscal”.

El juez federal, que hoy está suspendido, denunció que durante el proceso hubo “violaciones a las garantías constitucionales gravísimas, torturas y vejaciones que han sufrido muchísimos detenidos”. “Hay imputados en esta causa a quienes les impedían conciliar el sueño con la finalidad de que fueran a mentir contra mí con la promesa de que inmediatamente lograrían su libertad”, dijo.

“A otros, mientras estaban detenidos en comisarías, les impedían ir al baño para que declaren en contra mía. A una persona con claustrofobia lo dejaban detenido por más de una hora y media en un ámbito de un metro cuadrado diciéndole que declaren en mi contra para obtener la libertad. Con torturas y vejaciones se empezó a construir esta novela de terror”, agregó.

En esa misma línea, argumentó: “Esta causa tiene cuatro bases o columnas de esta infamia. Dieciséis condenados por mi juzgado vinieron a declarar. No tenían para perder absolutamente nada. Declaraban en esta causa y salían corriendo a pedir las nulidades en sus condenas”.

“Así comenzó esta causa, con la peregrinación de 400 testigos a declarar. Decían muchas cosas pero no hay pruebas. Fueron parte de la creación de la prueba que no tenía el fiscal de instrucción. Se hizo una verdadera excursión de pesca en 400 causas de contrabando donde no encontró nada”, señaló.

La acusación contra el fiscal Dante Vega y un fuerte cruce: “Es una venganza personal"

El juez federal apuntó contra el fiscal Dante Vega y lo acusó de tener “un odio patológico” hacia su persona por un antecedente de hace casi 20 años que, según dijo, todavía no entiende “como no pudo superarlo”. “En 2005 competimos en un concurso para ser juez federal que yo gane. Treinta días antes que yo asumiera, Vega renunció porque dijo que no iba a ser secretario de un juzgado a mi cargo”, recordó sobre aquel episodio.

“Se autodesignó irregularmente y empezó a tratar de armar el plexo probatorio. Es el representante de una venganza personal”, dijo Bento sobre el fiscal que lleva adelante la investigación en su contra. Luego, lo acusó de ser “amigo de uno de los procesados” en la causa y se generó un fuerte cruce.

Tras la declaración del juez, el fiscal interrumpió para pedir la palabra y los acusados presentes en la sala comenzaron a gritar al unísono “no, no, no”. La jueza del Tribunal intervino en la discusión y le solicitó al juez Bento evitar calificaciones contra la Fiscalía.

“Durante estos días han hecho mención a mi familia como clan, innecesariamente han hecho mención a la patología que padece mi hijo. Nunca interrumpí. No es mi intención decir algo que no sea cierto porque todo lo que digo está en el expediente”, contestó Walter Bento.

Y con respecto a la acusación de Vega, respondió: “Todo lo que dijo Diego Barrera (juzgado por el crimen de Diego Aliaga) es falso. Lo hizo porque tenía una zanahoria de beneficio que lo negoció con Dante Vega. Hicieron un acuerdo espurio. Cuando le secuestraron el teléfono a Barrera encontraron el borrador de un dictamen del fiscal Dante Vega. Venía guionado a declarar en mi contra”.

Enriquecimiento ilícito, teléfono personal y la declaración de los arrepentidos: la defensa de Walter Bento

Una de las acusaciones que recae sobre el juez federal -además de las que responden al lavado de dinero y a la corrupción- tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Sobre eso, Bento respondió: “Jamás me permitieron justificar mis bienes porque ni antes de la indagatoria ni durante me dijeron qué es lo que tenía que justificar, pero todos mis bienes están justificados. Trabajo desde los 18 años, cuando llegué a Tribunales ya tenía un patrimonio con mi señora en Buenos Aires”

“La idea era instalar en los medios la idea de un juez corrupto. Las pruebas y el expediente no acompañan la idea que tienen ellos de juez corrupto. Todo lo que tengo está declarado, no tengo cuentas ni bienes en el exterior”, agregó.

Con respecto al uso de su teléfono celular personal, explicó: “El Consejo de la Magistratura dijo que nunca me entregó un teléfono celular. No es cierto. Como no es cierto que formé parte de una asociación ilícita y cobré coimas. Jamás. En mi juzgado siempre nos hemos basado en la Ley y en las pruebas”.

“Clonaron ilegalmente mi teléfono celular propio, se metieron en las claves, subían y bajaban las aplicaciones. Mis hijos me decían ‘papá, estás en línea’ y yo no estaba en línea, ni siquiera tenía mi teléfono. Intervinieron mi mail personal y me lo bloquearon. Ninguna medida fue con una copia forense ni se hizo el protocolo que corresponde. Nada tuvo la garantía para que pueda llevarse un control de partes. Acá todo se hizo entre gallos y medianoche, y sin control de nadie. Todo se hizo en secreto”, acusó.

Además, apuntó contra Walter Bento por la utilización de la Ley de arrepentidos: “Detuvo a abogados porque no tenía forma de conectarme. A cada uno de ellos les mostró la Ley del Arrepentido. El propio fiscal prostituyó esa Ley: los traía a declarar”.

En esa línea, agregó: “La Ley del Arrepentido implica que aporten datos concretos a la causa. El abogado Matías Aramayo utilizó la palabra ‘creo’ en 19 oportunidades, dijo ‘no me acuerdo’, dijo ‘me lo comentaron’. ¿Cómo no van a mentir si estaban detenidos con la familia llorando del otro lado mientras le golpeaban los garrotes? Debe ser horrible estar detenido. Los entiendo, pero no los justifico”.