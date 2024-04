El insólito pasacalles que generó un escándalo frente a una escuela: "Cuidado, mamás, hay una roba maridos"

El texto está firmado con las misteriosas iniciales de TG, sin indicar nada más.

En el programa “Arriba, argentinos”, de El Trece, hablaron al respecto: “Se hizo viral un pasacalle donde una supuesta madre acusa a otra madre del mismo grado de ser una robamaridos. Un mensaje encriptado, si se quiere, porque ‘mosquita’ está entre comillas, sino tendría que estar todo entre comillas mosquita muerta. Entonces ahí hay un mensaje. Muchos dudan de la veracidad de este mensaje. Sucedió en Adrogué, a la puerta de un colegio, pusieron este cartel, este pasacalles. Hay dos discusiones, por un lado, pasacalle si, pasacalle no, y la otra cuestión es, ¿por qué siempre que hay una cuestión de infidelidad aparece una mujer? El culpable de la situación es el marido. Con eso tiene que ver la discusión del día. ¿Por qué siempre acusamos a la mujer? Esto es para exponer. La mujer o el hombre despechado tienen estas cosas. Lo de ‘mosquita’ es como una firma. Hay que agarrar la lista de quinto y ver los apellidos con la letra G y ahí sacas, no hay tantos apellidos. Pero bueno, el debate tiene que ver con esto: porque las mujeres se terminan peleando con mujeres y no se meten con el hombre, que generó todo este problema”.

Embed - ESCÁNDALO POR UN PASACALLE VIRAL: LE ANUNCIA AL GRUPO DE MAMIS DEL COLE QUE HAY UNA "ROBA MARIDOS"

Dicho esto, es bueno recordar que no es la primera vez que sucede algo así: semanas atrás, otra persona subió un cartel similar en un barrio bonaerense que decía: “Llegó la roba maridos de Monte Grande a Temperley”.