El hijo del líder de la barrabrava de Gimnasia de la Plata fue detenido por amenazar a tiros a trabajadores

Pero la detención de Camilleri hijo no fue por ese hecho, sino por otro también vinculado al conflicto entre los líderes de las barras: está acusado de haber amenazado a los tiros en septiembre del año pasado a un grupo de trabajadores de la empresa Elecsur, afiliados a la agrupación sindical liderada por Tobar, según medios locales.

Aquel episodio ocurrió durante el mediodía del 2 de septiembre último en la localidad de Tolosa. De acuerdo a la denuncia, las víctimas se encontraban en la sede de la empresa, ubicada en la calle 530 entre 120 y 121, cuando varias personas armadas se acercaron al lugar y los amenazaron efectuando un disparo contra el portón principal del lugar. Tras ello, los agresores se retiraron.

Por el caso se inició una causa por el delito de coacción agravada que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, y con intervención del Juzgado de Garantías N°3 que conduce el juez Pablo Raele.

A través de los relatos de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a cuatro sospechosos y en los meses siguientes las autoridades lograron las detenciones de dos de ellos, llamados Nahuel Rodríguez y Rodrigo Castillo, alías “Rocco”.

El tercer arresto se produjo esta tarde cuando la Policía Bonaerense localizó a Rodrigo Camilleri en las instalaciones del club Círculo Cultural Tolosano, en la zona de 528 y 116 de Tolosa.

En el reporte policial se indica que las autoridades policiales habían obtenido el dato de que el joven de 23 años se encontraba allí jugando un partido de fútbol, por lo que se diagramó un dispositivo con la colaboración de efectivos del Grupo Táctico Operativo de las comisarías Quinta, Cuarta y Novena. Los efectivos se colocaron en forma estratégica en inmediaciones del lugar y, una vez divisado el prófugo, lo abordaron y redujeron.

Su detención estaba al caer, ya que recientemente la Cámara de Apelaciones de La Plata había dejado sin efecto una extensión de prisión. De hecho, según el medio 0221, el martes pasado su abogado se presentó en Tribunales para que el acusado se pusiera a disposición de la Justicia, pero ese día Iván Tobar había sido trasladado a prestar su declaración por los hechos ocurridos en el hospital de Gonnet, por lo que supuestamente en la comisaría le recomendaron que no se entregara porque no era seguro. A raíz de esta situación, Camilleri habría prometido hacerlo el jueves, algo que finalmente no se cumplió.

Lo concreto es que Camilleri hijo fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde permanece alojado. En las próximas horas será indagado por la fiscal.